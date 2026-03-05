Ердоган відреагував на запущену в бік Туреччини ракету Ірану

Президент Туреччина Реджеп Ердоган заявив про "найвищий рівень рішучості" у захисті країни після інциденту з іранською балістичною ракетою, яку було запущено в напрямку турецької території. За даними Анкари, ракету перехопила система протиповітряної оборони НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

Як повідомило Міністерство оборони Туреччини, ракета була запущена з території Ірану та пролетіла над Іраком і Сирією. Її знищили над східною частиною Середземного моря ще до того, як вона могла становити безпосередню загрозу. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Реджеп Ердоган прокоментував інцидент з іранською ракетою та заявив, що Анкара не залишає безпеку держави на волю випадку.

"Туреччина вживає всіх необхідних заходів у тісній консультації зі своїми союзниками по НАТО та негайно втрутиться, якщо це буде необхідно. Наша рішучість і здатність забезпечити безпеку нашої країни та нашого народу на найвищому рівні", – заявив Ердоган.

Після інциденту глава турецької дипломатії Хакан Фідан провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Аббас Арагчі. У ході переговорів він закликав уникати кроків, які могли б ще більше загострити ситуацію на Близькому Сході.

З 28 лютого на Близькому Сході тривають спільні ізраїльсько-американські операції "Ревучий лев" та "Епічна лють", в рамках яких повітряні сили обох країн атакують цілі в Ірані. У відповідь іранська армія обстрілює та бомбардує цілі в Ізраїлі та інших країнах Близького Сходу. Турецька влада розкритикувала авіаудари по Ірану, назвавши їх порушенням міжнародного права.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран атакував Азербайджан двома дронами. З’явилася реакція Баку.

Також "Коментарі" писали, що в НАТО відреагували на запуск балістичної ракети Ірану по Туреччині.