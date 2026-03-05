Іран атакував Азербайджан двома дронами: з’явилася реакція Баку

Рубрики
Два безпілотники, запущені з території Ірану, увійшли в повітряний простір Азербайджану та впали на території країни. Інцидент стався 5 березня близько полудня та викликав різку реакцію Баку, який звинуватив Тегеран у порушенні міжнародного права.
Іран дронами атакував Азербайджан. Фото з відкритих джерел
Як повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану, один із дронів врізався у термінал аеропорту в Нахчиванській Автономній Республіці. Інший безпілотник впав біля шкільної будівлі в селі Шекарабад. У результаті інциденту було пошкоджено інфраструктуру та поранено двох цивільних.
У відомстві також наголосили, що Азербайджан залишає за собою право на відповідні кроки у відповідь.
Після інциденту до МЗС було викликано посла Ірану в Азербайджані, якому планують вручити ноту протесту.
Напередодні інциденту президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідав посольство Ірану та висловив співчуття у зв’язку зі смертю верховного лідера країни Алі Хаменеї та загибеллю цивільних через атаки США та Ізраїлю по Ірану.
