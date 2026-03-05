Іран атакував Азербайджан двома дронами: з’явилася реакція Баку

Два безпілотники, запущені з території Ірану, увійшли в повітряний простір Азербайджану та впали на території країни. Інцидент стався 5 березня близько полудня та викликав різку реакцію Баку, який звинуватив Тегеран у порушенні міжнародного права.

Іран дронами атакував Азербайджан. Фото з відкритих джерел

Як повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану, один із дронів врізався у термінал аеропорту в Нахчиванській Автономній Республіці. Інший безпілотник впав біля шкільної будівлі в селі Шекарабад. У результаті інциденту було пошкоджено інфраструктуру та поранено двох цивільних.

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів. Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні", — йдеться в заяві МЗС Азербайджану.

У відомстві також наголосили, що Азербайджан залишає за собою право на відповідні кроки у відповідь.

"Ми вимагаємо, щоб Ісламська Республіка Іран у стислі терміни прояснила вищезазначене питання, надала пояснення та вжила необхідних і термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому. Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", — вказано в заяві МЗС.

Після інциденту до МЗС було викликано посла Ірану в Азербайджані, якому планують вручити ноту протесту.

Напередодні інциденту президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідав посольство Ірану та висловив співчуття у зв’язку зі смертю верховного лідера країни Алі Хаменеї та загибеллю цивільних через атаки США та Ізраїлю по Ірану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран атакував балістичною ракетою Туреччину. Після цього з’явилася реакція НАТО.

Також "Коментарі" писали, що в Європі викрили велику брехню США щодо війни в Ірані.