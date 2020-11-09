Азербайджан признал, что сбил российский вертолет Ми-24 на территории Армении сегодня, 9 ноября. Telegram-канал Mash сообщает, что в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что случайно сбили вертолет и приносят извинения российской стороны.



Происшествие в Азербайджане назвали случайностью, которая произошла из-за близости к зоне боевых действий, полета в темное время суток на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО.

Кроме того, Азербайджан готов выплатить компенсацию Российской Федерации.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео момента попаданияракеты в российский Ми-24 на территории Армении, а также фото с места происшествия.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что вертолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

Напомним, эскалация вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха продолжается уже второй месяц. Принадлежность этой историко-географической области оспаривается армянами и азербайджанцами. На момент распада СССР, территория Нагорного Карабаха находилась в составе Азербайджана, но местные армяне, составляющие большинство населения региона, при военной поддержке Армении, полностью захватили Нагорно-Карабахскую автономную область и еще пять прилегающих районов. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс. человек, а Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях образовалась непризнанная республика Арцах.

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