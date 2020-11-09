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Татьяна Веремеева
Азербайджан признал, что сбил
российский вертолет Ми-24 на территории Армении сегодня, 9 ноября. Telegram-канал Mash сообщает, что в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что случайно сбили вертолет и приносят извинения
российской стороны.
Происшествие в Азербайджане назвали случайностью, которая
произошла из-за близости к зоне боевых действий, полета в темное время суток на
малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО.
Кроме того, Азербайджан готов выплатить компенсацию
Российской Федерации.
Ранее "Комментарии" опубликовали видео момента попаданияракеты в российский Ми-24 на территории Армении, а также фото с места
происшествия.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что вертолет сбит из
переносного зенитно-ракетного комплекса в воздушном пространстве над
территорией Армении вне зоны боевых действий.
Напомним, эскалация
вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха продолжается уже
второй месяц. Принадлежность этой историко-географической области оспаривается
армянами и азербайджанцами. На момент распада СССР, территория Нагорного
Карабаха находилась в составе Азербайджана, но местные армяне, составляющие
большинство населения региона, при военной поддержке Армении, полностью
захватили Нагорно-Карабахскую автономную область и еще пять прилегающих
районов. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс. человек, а
Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях образовалась
непризнанная республика Арцах.
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