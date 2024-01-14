Байден рассказал о "частном сообщении" союзнику России

Президент США Джо Байден рассказал, что Соединенные Штаты отправили союзнику России Ирану "частное сообщение" после второго удара по хуситам в Йемене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".



Джо Байден о сообщениях для Ирана. Фото из открытых источников

Перед тем, как отправиться в президентскую резиденцию Кэмп Дэвид в штат Мериленд Джо Байден дал пресс-конференцию в Белом доме по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, США направили сообщение Ирану.

"Мы доставили его приватно, и мы уверены, что хорошо подготовились", — сказал Байден, однако не рассказал подробностей сообщения для Ирана.

Напомним, что с ноября 2023 года боевики хуситы, вероятно, поддерживаемые Ираном, около 30 раз атаковали корабли в Красном море. Эти атаки сопровождались использованием беспилотников, противокорабельных и крылатых ракет. В результате США нанесли удары по месту нахождения радиолокационных средств хуситов, представляющих угрозу для морского движения в регионе.

Иран же официально отрицает, что имеет любое отношение к атакам йеменских хуситов в Красном море. Союзник Ирана, ведущая войну в Украине Россия, отреагировала на удары США по хуситам и заявила, что таким образом Вашингтон якобы пытается отвлечь внимание от войны на украинских территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден пригрозил республиканцам из-за процесса помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о Байдене, который рассказал, что у него просят мировые лидеры в личных разговорах. По его словам, он постоянно слышит одну просьбу.