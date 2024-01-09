Израиль переходит в менее интенсивную фазу войны в Секторе Газа: подробности

Израильская армия начинает снижать интенсивность боевых действий в Секторе Газа. ЦАХАЛ сокращает количество солдат и авиаударов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "New York Times".

Армия Израиля. Фото из открытых источников

С января израильская армия начала уменьшать количество солдат в Секторе Газа. Это будет продолжаться и дальше. Также снижается интенсивность операций на севере анклава. Вместо широкомасштабных маневров израильские военные проводят разовые рейды.

Официальный представитель ЦАХАЛа сообщил, что израильские военные планируют сосредоточиться на южных и центральных районах Газы, где находятся основные базы "ХАМАСа". Они также будут продолжать доставлять гуманитарную помощь жителям анклава. Однако, по словам источника, неясно, станет ли новая фаза конфликта менее опасной для жителей Газы.

Отметим, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов. С того времени с разной интенсивностью продолжаются бои на территории Сектор Газа.

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