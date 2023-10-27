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Боевики ХАМАС, находясь в Москве, поставили условие для освобождения заложников

Боевики утверждают, что им нужно время, чтобы найти всех людей, которых они похитили и увезли в Газу

сегодня, 16:57
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Кравцев Сергей
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Один из главарей ХАМАС Мусса Абу Марзук во время визита в Москву, заявил, что их группировка не освободит заложников, которых она захватила во время жестокой атаки 7 октября, пока Израиль не согласится на прекращение огня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Боевики ХАМАС, находясь в Москве, поставили условие для освобождения заложников

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Абу Хамид заявил российским пропагандистским СМИ, что группировке также нужно время, чтобы найти всех заложников в Газе.


"Группа захватила в плен десятки людей, большинство из которых — мирные жители, и нам нужно время, чтобы найти их в секторе Газа и затем освободить", — отметил Хамид.

По его словам, с момента захвата около 50 заложников были убиты из-за продолжающихся ответных израильских авиаударов по Газе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Нетаньяху отказался подписать план вторжения в Газу: СМИ узнали подробности.                                 

Также издание "Комментарии" сообщало – спустя три недели после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) всё еще не решилась начать полномасштабную операцию в Секторе Газа. Проводятся обстрелы, небольшие рейды, но анонсированной наземной операции, против которой выступили как противники, так и союзники Израиля, нет. Зато Россия уже не скрывается своей связи не только с Ираном, но и с ХАМАС, принимая в Москве их представителей. Что, понятно, вызывает раздражение у Израиля. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о том, что можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент – и как ситуация, вероятно, станет развиваться дальше.




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Источник: https://www.politico.eu/article/hamas-russia-release-hostages-cease-fire-israel-war/
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