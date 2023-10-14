Боевики ХАМАС поблагодарили Путина за его позицию

Палестинская группировка ХАМАС выразила слова благодарности российскому диктатору Владимиру Путину за его позицию по палестино-израильскому конфликту. Накануне хозяин Кремля заявил о недопустимости проведения Израилем наземной операции в Секторе Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении ХАМАС.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина относительно продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятия блокады Газы, прекращения поставок помощи туда и нападений на мирное гражданское население", — говорится в тексте заявления.

В сообщении также говорится, что ХАМАС "приветствует неустанные усилия России", направленные на прекращение израильской "агрессии" против "палестинского народа" в Секторе Газа.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль, совершив массу военных преступлений, включая массовые убийства мирных граждан, даже младенцев. Армия Израиля (ЦАХАЛ) предсказуемо начала жесткие ответные действия, включая массированные удары по Сектору Газа, подконтрольного ХАМАС. Кроме того, Сектор Газа взят в блокаду (включая перекрытие воды и энергии), пока террористы не вернут израильских заложников. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже побывал в Израиле, вскоре туда собирается глава Пентагона Ллойд Остин. Штаты (для которых Израиль – ключевой союзник вне НАТО) направили военную помощь, а также свои авианосцы – в Восточное Средиземноморье. Два корабля Королевского флота направила туда и Великобритания, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности. Какие главные выводы из ближневосточного "погорячения" можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше, почему это важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



