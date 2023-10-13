Есть только две страны, которые выиграют от палестино-израильской войны, – Bloomberg

РФ и Китай станут единственными, кто останется в выигрыше в палестино-израильской войне и получит определённые выгоды. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Палестино-израильская война. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что ожесточенный конфликт на Ближнем Востоке, который серьезно затягивается, не только ударит по могуществу и авторитету Запада, но и истощит его и без того мизерные ресурсы, направленные против России.

Также Bloomberg пишет о "двойных стандартах" Запада и цитирует комментарий для "CNN" палестинского активиста Бартугу, который задал вопрос, мол, "почему США поддерживают Украину в борьбе с оккупацией, а на Ближнем Востоке поддерживают оккупанта".

Отметим, идут седьмые сутки эскалации на Ближнем Востоке, где 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль, совершив массу военных преступлений, включая массовые убийства мирных граждан, даже младенцев. Армия Израиля (ЦАХАЛ) предсказуемо начала жесткие ответные действия, включая массированные удары по Сектору Газа, подконтрольного ХАМАС. Кроме того, Сектор Газа взят в блокаду (включая перекрытие воды и энергии), пока террористы не вернут израильских заложников. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже побывал в Израиле, вскоре туда собирается глава Пентагона Ллойд Остин. Штаты (для которых Израиль – ключевой союзник вне НАТО) направили военную помощь, а также свои авианосцы – в Восточное Средиземноморье. Два корабля Королевского флота направила туда и Великобритания, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности. Какие главные выводы из ближневосточного "погорячения" можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше, почему это важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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