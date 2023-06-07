Будет ли Иран поставлять танки в Россию – эксперт

Иранский танк Каррара. Фото из открытых источников

Эксперт по Ближнему Востоку Алистер Банколл рассказал, может ли Иран, кроме беспилотников, отправить в Россию танки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



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Россия получила от Ирана дроны-камикадзе Shahed-136, которые использовала для ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Эксперт по Ближнему Востоку Алистер Банколл отмечает, что сотрудничество между странами растет. Россия заказывает дроны у Ирана, а Тегеран ожидает получить российские истребители Су-35. Западные страны не в состоянии остановить это.

"Проблема для Запада состоит в том, что он мало что может сделать, чтобы остановить товарооборот оружия из Ирана в Россию или наоборот. Просто посмотрите на карту – Каспийское море обеспечивает легкий и прямой путь для кораблей между двумя странами", – отмечает Банколл.

Банколл утверждает, что корабли, покидающие иранские порты Амирабад и Анзали, направляются к крупному российскому порту в Астрахани. Во время такого движения корабли отключают транспондеры, посылающие сигнал о местонахождении судна. По мнению Бенколла, сотрудничество между странами, находящимися под жесткими санкциями Запада, будет только усиливаться.





"Посылается ли в Россию тяжелое вооружение, например танки? Меня не удивит, если Иран попытается помочь своему союзнику, поскольку Москва все отчаяннее хочет выиграть конфликт, который она начала", — считает эксперт с Ближнего Востока.

Вместе с тем Алистер Банколл отмечает, что Иран имеет танки Karrar, которые были построены в 2017 году и приняты на вооружение в 2020. Несмотря на это, по его словам, эти танки считаются хуже западных образцов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умер один из крупнейших шпионов, работавший на Россию.

Также "Комментарии" писали, что Иран цинично отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского.