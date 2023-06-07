Будет ли Иран поставлять танки в Россию – эксперт

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Slava Kot
Иранский танк Каррара. Фото из открытых источников
Эксперт по Ближнему Востоку Алистер Банколл рассказал, может ли Иран, кроме беспилотников, отправить в Россию танки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
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Россия получила от Ирана дроны-камикадзе Shahed-136, которые использовала для ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Эксперт по Ближнему Востоку Алистер Банколл отмечает, что сотрудничество между странами растет. Россия заказывает дроны у Ирана, а Тегеран ожидает получить российские истребители Су-35. Западные страны не в состоянии остановить это.
Банколл утверждает, что корабли, покидающие иранские порты Амирабад и Анзали, направляются к крупному российскому порту в Астрахани. Во время такого движения корабли отключают транспондеры, посылающие сигнал о местонахождении судна. По мнению Бенколла, сотрудничество между странами, находящимися под жесткими санкциями Запада, будет только усиливаться.
Вместе с тем Алистер Банколл отмечает, что Иран имеет танки Karrar, которые были построены в 2017 году и приняты на вооружение в 2020. Несмотря на это, по его словам, эти танки считаются хуже западных образцов.
Также "Комментарии" писали, что Иран цинично отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского.
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