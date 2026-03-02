Будет ли Иран вести переговоры с США: в Тегеране сделали новое заявление

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани якобы предпринял новую попытку возобновить переговоры с США при посредничестве Омана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По данным издания, контакт был установлен через оманских посредников и свидетельствует об усилении позиций Лариджани после гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Сейчас Лариджани курирует вопросы безопасности и военные действия Ирана в противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом, а также поиски выхода из конфликта. При этом он не входит в триумвират, временно управляющий страной после смерти Хаменеи.

Сам Лариджани публично опроверг информацию о контактах. В соцсети X он заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Соединенными Штатами.

"Мы не будем вести переговоры с США", — написал он.

В последующих публикациях иранский чиновник резко раскритиковал президента США Дональд Трамп, обвинив его в дестабилизации региона и "ложных надеждах".

По словам Лариджани, Трамп якобы опасается дальнейших потерь среди американских военных и пожертвовал солдатами ради интересов Израиля.

На фоне противоречивых сигналов остается открытым вопрос: действительно ли Тегеран ищет дипломатический выход или публичные заявления лишь прикрывают закулисные контакты.

