Будет ли Иран вести переговоры с США: в Тегеране сделали новое заявление
Будет ли Иран вести переговоры с США: в Тегеране сделали новое заявление

WSJ сообщает о попытке возобновить переговоры через Оман, но секретарь нацбезопасности публично отвергает диалог с Вашингтоном

2 марта 2026, 08:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани якобы предпринял новую попытку возобновить переговоры с США при посредничестве Омана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Будет ли Иран вести переговоры с США: в Тегеране сделали новое заявление

США и Иран. Фото: из открытых источников

По данным издания, контакт был установлен через оманских посредников и свидетельствует об усилении позиций Лариджани после гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Сейчас Лариджани курирует вопросы безопасности и военные действия Ирана в противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом, а также поиски выхода из конфликта. При этом он не входит в триумвират, временно управляющий страной после смерти Хаменеи.

Сам Лариджани публично опроверг информацию о контактах. В соцсети X он заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Соединенными Штатами. 

"Мы не будем вести переговоры с США", — написал он.

В последующих публикациях иранский чиновник резко раскритиковал президента США Дональд Трамп, обвинив его в дестабилизации региона и "ложных надеждах". 

По словам Лариджани, Трамп якобы опасается дальнейших потерь среди американских военных и пожертвовал солдатами ради интересов Израиля.

На фоне противоречивых сигналов остается открытым вопрос: действительно ли Тегеран ищет дипломатический выход или публичные заявления лишь прикрывают закулисные контакты.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар по Ирану отложили в последний момент: что сорвало план США и Израиля.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Иране: Лондон обратился с экстренной просьбой к Украине.




Источник: https://www.wsj.com/livecoverage/iran-strikes-2026/card/iran-s-security-chief-makes-fresh-push-to-resume-talks-with-u-s--Mi0JcWnvsfO50qKwPcK8
