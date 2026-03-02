logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Чи вестиме Іран переговори зі США: у Тегерані зробили нову заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи вестиме Іран переговори зі США: у Тегерані зробили нову заяву

WSJ повідомляє про спробу відновити переговори через Оман, але секретар нацбезпеки публічно відкидає діалог із Вашингтоном

2 березня 2026, 08:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані нібито зробив нову спробу відновити переговори зі США за посередництва Оману. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Чи вестиме Іран переговори зі США: у Тегерані зробили нову заяву

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, контакт було встановлено через оманських посередників і свідчить про посилення позицій Ларіджані після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю. Зараз Ларіджані займається питаннями безпеки та військовими діями Ірану в протистоянні з Вашингтоном і Тель-Авівом, а також пошуками виходу з конфлікту. При цьому він не входить до тріумвірату, який тимчасово керує країною після смерті Хаменеї.

Сам Ларіджані привселюдно спростував інформацію про контакти. У соцмережі X він заявив, що Тегеран не має наміру вести переговори зі Сполученими Штатами.

"Ми не вестимемо переговори зі США", — написав він.

У наступних публікаціях іранський чиновник різко розкритикував президента США Дональд Трамп, звинувативши його у дестабілізації регіону та "хибних надіях".

За словами Ларіджані, Трамп нібито побоюється подальших втрат серед американських військових та пожертвував солдатами заради інтересів Ізраїлю.

На тлі суперечливих сигналів залишається відкритим питання: чи справді Тегеран шукає дипломатичний вихід чи публічні заяви лише прикривають закулісні контакти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар по Ірану відклали в останній момент: що зірвало план США та Ізраїлю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – війна в Ірані: Лондон звернувся з екстреним проханням до України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/livecoverage/iran-strikes-2026/card/iran-s-security-chief-makes-fresh-push-to-resume-talks-with-u-s--Mi0JcWnvsfO50qKwPcK8
Теги:

Новини

Всі новини