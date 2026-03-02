Чи вестиме Іран переговори зі США: у Тегерані зробили нову заяву

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані нібито зробив нову спробу відновити переговори зі США за посередництва Оману. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, контакт було встановлено через оманських посередників і свідчить про посилення позицій Ларіджані після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю. Зараз Ларіджані займається питаннями безпеки та військовими діями Ірану в протистоянні з Вашингтоном і Тель-Авівом, а також пошуками виходу з конфлікту. При цьому він не входить до тріумвірату, який тимчасово керує країною після смерті Хаменеї.

Сам Ларіджані привселюдно спростував інформацію про контакти. У соцмережі X він заявив, що Тегеран не має наміру вести переговори зі Сполученими Штатами.

"Ми не вестимемо переговори зі США", — написав він.

У наступних публікаціях іранський чиновник різко розкритикував президента США Дональд Трамп, звинувативши його у дестабілізації регіону та "хибних надіях".

За словами Ларіджані, Трамп нібито побоюється подальших втрат серед американських військових та пожертвував солдатами заради інтересів Ізраїлю.

На тлі суперечливих сигналів залишається відкритим питання: чи справді Тегеран шукає дипломатичний вихід чи публічні заяви лише прикривають закулісні контакти.

