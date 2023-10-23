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ЦАХАЛ готов отменить наземную операцию в Газе и прекратить войну: есть одно условие

Израиль ждет, что ХАМАС безоговорочно сдастся

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Наземную операцию в Секторе Газа отменят, если боевики ХАМАС освободят не часть, а абсолютно всех заложников и безоговорочно сложат оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью австралийскому радио ABC сделал международный спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

ЦАХАЛ готов отменить наземную операцию в Газе и прекратить войну: есть одно условие

Спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус

"Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых прячется за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников − всех 212 − и безоговорочно сдастся, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это" – отметил Джонатан Конрикус.


При этом подполковник Конрикус отказался отвечать, почему наземная операция, которая так громко анонсировалась ранее израильским правительством, до сих пор откладывается. Вместо этого военный заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

Читайте также на портале "Комментарии" — идет уже третья неделя эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) после мощных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, который контролирует ХАМАС, совершивший террористическую атаку 7 октября, приведшую к многочисленным жертвам и захвату сотен заложников, пока не решился на наземную операцию. А власти США, которые однозначно поддерживают Израиль, в очередной раз дают понять, что нападения боевиков ХАМАС связано со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Что можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент? Какие прогнозы, как могут действовать стороны конфликта и те, кто за ними стоит, как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – новое противостояние с "осью зла": какую ошибку совершает коллективный Запад – почему давление на Израиль усиливается.




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