ЦАХАЛ готов отменить наземную операцию в Газе и прекратить войну: есть одно условие

Наземную операцию в Секторе Газа отменят, если боевики ХАМАС освободят не часть, а абсолютно всех заложников и безоговорочно сложат оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью австралийскому радио ABC сделал международный спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус

"Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых прячется за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников − всех 212 − и безоговорочно сдастся, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это" – отметил Джонатан Конрикус.

При этом подполковник Конрикус отказался отвечать, почему наземная операция, которая так громко анонсировалась ранее израильским правительством, до сих пор откладывается. Вместо этого военный заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

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