Чего ждать от переговоров США и Ирана: кто настоящий победитель в войне

Похоже, учитывая состав делегации, иранский режим относится к нынешним переговорам с высокой степенью серьезности, рассматривая их как потенциальную возможность продвижения своего набора из десяти руководящих принципов, по которым администрация США дала понять, что готова рассматривать их как основу для диалога. Об этом рассказал директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Война в Иране. Фото: из открытых источников

Эксперт пояснил, что с точки зрения Тегерана это не просто дипломатический процесс, направленный на деэскалацию, а скорее стратегическая возможность сформировать условия более широкого соглашения, которое будет включать не только ограничение, но и существенное экономическое облегчение, в котором Иран срочно нуждается.

"Важно отметить: Иран не воспринимает эти переговоры как опцию по прекращению вражды как таковой. Скорее, они рассматривают их как средство для консолидации и формализации новой стратегической реальности, основанной на том, что Тегеран считает своими достижениями во время конфликта", – отметил Игорь Семиволос.

Он отметил, что здесь важно зафиксировать – Иран ведет переговоры не с позиции реального военного преимущества, ведь его вооруженные и командные возможности серьезно взорваны. Настоящий козырь Тегерана – в институциональной устойчивости режима, сохраненной ядерной программе и контроле над Ормузским проливом как инструменте экономического давления.

"Другими словами, Иран прибыл в Исламабад не как победитель на поле боя, а как выжившее и сохранившее главное государство – и именно это дает ему переговорную субъектность. Об этом мы уже говорили раньше", – отметил эксперт.

По его словам, иранское руководство похоже оценивает, что сочетание этой устойчивости и нынешней заинтересованности администрации США в соглашении создает редкое окно возможностей. Это позволит обеспечить существенные экономические уступки, в то же время подтверждая статус Ирана как ключевого регионального актера в Персидском заливе.

"Но это окно является "узким" для обеих сторон – и это главное напряжение переговоров. Если Иран выдвинут слишком максималистские требования и переговоры зайдут в тупик, следующий раунд будет проходить при гораздо хуже для Тегерана условиях: экономика продолжает деградировать, военные возможности не восстановлены, а внутриполитическое давление растет. Окно возможностей открыто, но это буквально мгновение", – резюмировал Игорь Семиволос.

