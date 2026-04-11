Чего ждать от переговоров США и Ирана: кто настоящий победитель в войне

Кравцев Сергей
Похоже, учитывая состав делегации, иранский режим относится к нынешним переговорам с высокой степенью серьезности, рассматривая их как потенциальную возможность продвижения своего набора из десяти руководящих принципов, по которым администрация США дала понять, что готова рассматривать их как основу для диалога. Об этом рассказал директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Эксперт пояснил, что с точки зрения Тегерана это не просто дипломатический процесс, направленный на деэскалацию, а скорее стратегическая возможность сформировать условия более широкого соглашения, которое будет включать не только ограничение, но и существенное экономическое облегчение, в котором Иран срочно нуждается.
Он отметил, что здесь важно зафиксировать – Иран ведет переговоры не с позиции реального военного преимущества, ведь его вооруженные и командные возможности серьезно взорваны. Настоящий козырь Тегерана – в институциональной устойчивости режима, сохраненной ядерной программе и контроле над Ормузским проливом как инструменте экономического давления.
По его словам, иранское руководство похоже оценивает, что сочетание этой устойчивости и нынешней заинтересованности администрации США в соглашении создает редкое окно возможностей. Это позволит обеспечить существенные экономические уступки, в то же время подтверждая статус Ирана как ключевого регионального актера в Персидском заливе.
