Чого чекати від переговорів США та Ірану: хто справжній переможець у війні

Кравцев Сергей
Схоже, враховуючи склад делегації, іранський режим ставиться до нинішніх переговорів із високим ступенем серйозності, розглядаючи їх як потенційну можливість просування свого набору з десяти керівних принципів, щодо яких адміністрація США дала зрозуміти, що готова розглядати їх як основу для діалогу. Про це розповів директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Фото: з відкритих джерел
Експерт пояснив, що з точки зору Тегерана, це не просто дипломатичний процес, спрямований на деескалацію, а радше стратегічна можливість сформувати умови ширшої угоди, яка включатиме не лише обмеження, але й суттєве економічне полегшення, якого Іран терміново потребує.
Він зауважив, тут важливо зафіксувати – Іран веде переговори не з позиції реальної військової переваги, адже його збройні та командні можливості серйозно підірвані. Справжній козир Тегерана – в інституційній стійкості режиму, збереженій ядерній програм і контролі над Ормузькою протокою як інструменті економічного тиску.
За його словами, іранське керівництво, схоже, оцінює, що поєднання цієї стійкості та нинішньої зацікавленості адміністрації США в угоді створює рідкісне вікно можливостей. Це дозволить забезпечити суттєві економічні поступки, водночас підтверджуючи статус Ірану як ключового регіонального актора у Перській затоці.
