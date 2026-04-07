logo

BTC/USD

68951

ETH/USD

2116.1

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Куда исчез Моджтаба Хаменеи: разведка раскрыла новые детали о лидере Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Куда исчез Моджтаба Хаменеи: разведка раскрыла новые детали о лидере Ирана

По данным разведки, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и не может управлять страной.

7 апреля 2026, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и не может исполнять свои обязанности. Об этом сообщают международные медиа со ссылкой на данные американо-израильской разведки, переданные союзникам в регионе Персидского залива.

Моджтаба Хаменеи. Фото из открытых источников

По информации издания The Times of Israel, Моджтаба Хаменеи проходит лечение в городе Кум. В дипломатической записке отмечается, что он находится в критическом состоянии и не участвует в принятии государственных решений.

"Моджтаба Хаменеи лечится в Куме, и он в тяжелом состоянии, но не может участвовать в принятии каких-либо решений режимом", – говорится в сообщении.

В документе говорится, что Моджтаба Хаменеи фактически упустил возможность управлять страной. По некоторым данным, он находится без сознания, а его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Это первый случай с начала атаки США и Израиля на Иран, когда публично названо местонахождение Моджтабы Хаменеи. Считается, что он мог получить ранения во время первых ударов по Ирану в конце февраля.

В том же документе также упоминается о подготовке к погребению его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи. По данным разведки, он погиб 28 февраля в Тегеране.

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером после гибели отца, но почти не появляется на публике. С момента назначения он несколько раз обращался к гражданам в письменной форме без видео или аудио. Это вызвало дополнительные сомнения в его реальном состоянии здоровья и способности управлять государством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил, что иранцы просят США "продолжать бомбардировки".

Также "Комментарии" писали, что Иран отреагировал на предложение о перемирии с США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog-april-7-2026/
Теги:

Новости

Все новости