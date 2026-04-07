Куди зник Моджтаба Хаменеї: розвідка розкрила нові деталі про лідера Ірану

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває у важкому стані та не може виконувати свої обов’язки. Про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на дані американо-ізраїльської розвідки, які були передані союзникам у регіоні Перської затоки.

Моджтаба Хаменеї. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання The Times of Israel, Моджтаба Хаменеї проходить лікування у місті Кум. У дипломатичній записці зазначається, що він перебуває у критичному стані та не бере участі у прийнятті державних рішень.

"Моджтаба Хаменеї лікується в Кумі, і він у важкому стані, та не має змоги брати участь у прийнятті будь-яких рішень режимом", – йдеться в повідомленні.

У документі йдеться, що Моджтаба Хаменеї фактично втратив можливість керувати країною. За деякими даними, він перебуває без свідомості, а його стан лікарі оцінюють як важкий.

Це перший випадок від початку атаки США та Ізраїлю на Іран, коли публічно названо місце перебування Моджтаби Хаменеї. Вважається, що він міг зазнати поранень під час перших ударів по Ірану наприкінці лютого.

У тому ж документі також згадується про підготовку до поховання його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї. За даними розвідки, він загинув 28 лютого в Тегерані.

Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером після загибелі батька, однак майже не з’являється на публіці. Від моменту призначення він лише кілька разів звертався до громадян у письмовій формі без відео чи аудіо. Це викликало додаткові сумніви щодо його реального стану здоров’я та здатності керувати державою.

