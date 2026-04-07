logo_ukra

BTC/USD

68951

ETH/USD

2116.1

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Куди зник Моджтаба Хаменеї: розвідка розкрила нові деталі про лідера Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Куди зник Моджтаба Хаменеї: розвідка розкрила нові деталі про лідера Ірану

За даними розвідки, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває у важкому стані і не може керувати країною.

7 квітня 2026, 10:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває у важкому стані та не може виконувати свої обов’язки. Про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на дані американо-ізраїльської розвідки, які були передані союзникам у регіоні Перської затоки.

Моджтаба Хаменеї. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання The Times of Israel, Моджтаба Хаменеї проходить лікування у місті Кум. У дипломатичній записці зазначається, що він  перебуває у критичному стані та не бере участі у прийнятті державних рішень.

"Моджтаба Хаменеї лікується в Кумі, і він у важкому стані, та не має змоги брати участь у прийнятті будь-яких рішень режимом", – йдеться в повідомленні.

У документі йдеться, що Моджтаба Хаменеї фактично втратив можливість керувати країною. За деякими даними, він перебуває без свідомості, а його стан лікарі оцінюють як важкий.

Це перший випадок від початку атаки США та Ізраїлю на Іран, коли публічно названо місце перебування Моджтаби Хаменеї. Вважається, що він міг зазнати поранень під час перших ударів по Ірану наприкінці лютого.

У тому ж документі також згадується про підготовку до поховання його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї. За даними розвідки, він загинув 28 лютого в Тегерані.

Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером після загибелі батька, однак майже не з’являється на публіці. Від моменту призначення він лише кілька разів звертався до громадян у письмовій формі без відео чи аудіо. Це викликало додаткові сумніви щодо його реального стану здоров’я та здатності керувати державою.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog-april-7-2026/
Теги:

Новини

Всі новини