Трамп заявив, що іранці просять США "продовжувати бомбардування"

Президент США Дональд Трамп заявив, що жителі Ірану нібито закликають Сполучені Штати продовжувати бомбардування іранської інфраструктури, навіть попри ризик для власних домівок. За його словами, вони хочуть отримати свободу, тому готові терпіти американські удари.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп 6 квітня під час брифінгу в Білому домі відповів на запитання журналістів про можливі удари по об’єктах інфраструктури Ірану. За словами президента США, американська сторона перехоплює повідомлення, у яких іранці нібито закликають Вашингтон не зупиняти атаки.

"Вони були б готові це витерпіти, щоб отримати свободу. Ми отримали численні перехоплення: "Будь ласка, продовжуйте бомбардувати, робіть це"", — сказав Трампа.

За словами Трампа, мешканці районів, де відбуваються удари, нібито розчаровуються, коли атаки США припиняються.

"Це люди, які живуть там, де вибухають бомби, і коли ми йдемо і не атакуємо ці райони, вони кажуть: ""Будь ласка, повертайтеся, повертайтеся". Все, що я можу вам сказати, це те, що вони хочуть свободи", – сказав Трамп.

Напередодні Трамп опублікував допис у соціальній мережі Truth Social, де пригрозив Ірану новими атаками та висунув ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки. У повідомлені Трамп звернувся до іранської влади словами: "Відкрийте бл*дську протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі". Згідно з його заявами, дедлайн для виконання вимог спливає ввечері 7 квітня.

