Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
25 декабря Египет направил лидерам Израиля и ХАМАС предложение о прекращении боевых действий с последующим планом мирного разрешения конфликта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP, узнавшее детали у дипломата из Европы и египетского чиновника.
Египет предложил мирный план для окончания войны на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников
Согласно мирному плану будет прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом вместе с поэтапным обменом заложников. Впоследствии ожидается создание палестинского правительства, которое будет иметь контроль над территориями Палестины, в частности, Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.
AP отмечает, что обе стороны конфликта поначалу прохладно отреагировали на предложенную идею урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Однако ни Израиль, ни ХАМАС не отвергли предложения, свидетельствующие о возможном рассмотрении дипломатического решения для окончания войны. Хотя официально обе стороны не соглашаются на прекращение боевых действий.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не комментировал предложение, а в своей речи указал на необходимость продолжить боевые действия. По словам израильского политика, война "еще не близка к завершению".
Подобным образом отреагировал и высокопоставленный чиновник ХАМАС Иззат Ришк, отвергший предложение мирного плана окончания войны.
Также "Комментарии" писали, что США требуют от Израиля не затягивать войну.
Обсуждения
Новости