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Египет предложил мирный план для окончания войны на Ближнем Востоке

Израиль и ХАМАС получили мирный план от Египта по поводу возможного урегулирования военного конфликта.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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25 декабря Египет направил лидерам Израиля и ХАМАС предложение о прекращении боевых действий с последующим планом мирного разрешения конфликта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP, узнавшее детали у дипломата из Европы и египетского чиновника.

Египет предложил мирный план для окончания войны на Ближнем Востоке

Египет предложил мирный план для окончания войны на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников

Согласно мирному плану будет прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом вместе с поэтапным обменом заложников. Впоследствии ожидается создание палестинского правительства, которое будет иметь контроль над территориями Палестины, в частности, Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

AP отмечает, что обе стороны конфликта поначалу прохладно отреагировали на предложенную идею урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Однако ни Израиль, ни ХАМАС не отвергли предложения, свидетельствующие о возможном рассмотрении дипломатического решения для окончания войны. Хотя официально обе стороны не соглашаются на прекращение боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не комментировал предложение, а в своей речи указал на необходимость продолжить боевые действия. По словам израильского политика, война "еще не близка к завершению".

Подобным образом отреагировал и высокопоставленный чиновник ХАМАС Иззат Ришк, отвергший предложение мирного плана окончания войны.

"Наш народ хочет остановить агрессию, а не ждет временного или частичного перемирия на короткий промежуток времени, после которого начнется новая агрессия и терроризм", – сказал Ришк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагической ошибке израильской армии, которая убила сбежавших заложников от ХАМАС.

Также "Комментарии" писали, что США требуют от Израиля не затягивать войну.



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Источник: https://apnews.com/article/israel-hamas-war-news-12-25-2023-151faf920facb9910a254c2987e00d5f
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