25 декабря Египет направил лидерам Израиля и ХАМАС предложение о прекращении боевых действий с последующим планом мирного разрешения конфликта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP, узнавшее детали у дипломата из Европы и египетского чиновника.



Египет предложил мирный план для окончания войны на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников

Согласно мирному плану будет прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом вместе с поэтапным обменом заложников. Впоследствии ожидается создание палестинского правительства, которое будет иметь контроль над территориями Палестины, в частности, Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

AP отмечает, что обе стороны конфликта поначалу прохладно отреагировали на предложенную идею урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Однако ни Израиль, ни ХАМАС не отвергли предложения, свидетельствующие о возможном рассмотрении дипломатического решения для окончания войны. Хотя официально обе стороны не соглашаются на прекращение боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не комментировал предложение, а в своей речи указал на необходимость продолжить боевые действия. По словам израильского политика, война "еще не близка к завершению".

Подобным образом отреагировал и высокопоставленный чиновник ХАМАС Иззат Ришк, отвергший предложение мирного плана окончания войны.

"Наш народ хочет остановить агрессию, а не ждет временного или частичного перемирия на короткий промежуток времени, после которого начнется новая агрессия и терроризм", – сказал Ришк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о т рагической ошибке израильской армии, которая убила сбежавших заложников от ХАМАС.

Также "Комментарии" писали, что США требуют от Израиля не затягивать войну.