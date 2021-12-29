США утопает в снегу: в Калифорнии побит рекорд высоты снежного покрова (ВИДЕО)

Соединённые Штаты Америки окутали снегопады. Об этом сообщает издание The Watchers.

Снег. Фото из открытых источников

В районе горного хребта Сьерра-Невада, что в американском штате Калифорния из-за продолжительных снегопадов резко увеличилась высота снежного покрова.

По состоянию на 27 декабря высота нежного покрова составила более четырех с половиной метров (455 сантиметров). Таким образом был побит предыдущий рекорд декабря 1970 года, который составлял 455 сантиметров снега.

Согласно прогнозам специалистов, общее количество снега в это месяце может превысить 508 сантиметров.

Из-за разбушевавшейся стихии в горах нескольких штатов были заблокированы ключевые автодороги. Передвижение там может быть затруднено в течение нескольких дней. Дороги расчищают с помощью спецтехники.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно заметить, как стихия затрудняет движение транспорта и наносит ущерб инфраструктуре населённых пунктов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Бразилии мощные наводнения , вызванные проливными дождями разрушили две плотины. Это привело к ухудшению ситуации в районе страны, который страдает от стихии. Люди покидают собственные дома и эвакуируются. Более десяти человек погибли и еще тысячи граждан пострадали.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Японии продолжаются снегопады. Обильные осадки засыпают побережье Японского моря. В некоторых местах выпало до двух метров снега. Жителям просят не выходить из домов без особой надобности. Из-за снегопадов пострадали уже, как минимум десять человек.

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