США утопает в снегу: в Калифорнии побит рекорд высоты снежного покрова (ВИДЕО)

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Денис Подставной
Соединённые Штаты Америки окутали снегопады. Об этом сообщает издание The Watchers.
Снег. Фото из открытых источников
В районе горного хребта Сьерра-Невада, что в американском штате Калифорния из-за продолжительных снегопадов резко увеличилась высота снежного покрова.
По состоянию на 27 декабря высота нежного покрова составила более четырех с половиной метров (455 сантиметров). Таким образом был побит предыдущий рекорд декабря 1970 года, который составлял 455 сантиметров снега.
Согласно прогнозам специалистов, общее количество снега в это месяце может превысить 508 сантиметров.
Из-за разбушевавшейся стихии в горах нескольких штатов были заблокированы ключевые автодороги. Передвижение там может быть затруднено в течение нескольких дней. Дороги расчищают с помощью спецтехники.
В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно заметить, как стихия затрудняет движение транспорта и наносит ущерб инфраструктуре населённых пунктов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Бразилии мощные наводнения, вызванные проливными дождями разрушили две плотины. Это привело к ухудшению ситуации в районе страны, который страдает от стихии. Люди покидают собственные дома и эвакуируются. Более десяти человек погибли и еще тысячи граждан пострадали.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Японии продолжаются снегопады. Обильные осадки засыпают побережье Японского моря. В некоторых местах выпало до двух метров снега. Жителям просят не выходить из домов без особой надобности. Из-за снегопадов пострадали уже, как минимум десять человек.
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