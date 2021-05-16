Экономическая блокада для Палестины

Правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа. Об этом заявил израильский министр обороны Бенни Ганц, сообщает "Интерфакс-Украина".

Война в Израиле - фото: Getty Images

По словам военного, ратифицировать такое решение может напрямую Министерство обороны Израиля.

Ганц также заявил, что его страна не хочет продолжать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, но готова задействовать армию и имеет политическую волю для оперативного принятия нужных решений.

Министр обороны Израиля добавил, что напряжение растет также на территории Западного берега реки Иордан, которую контролирует Палестинская национальная администрация. Там многотысячный марш местных жителей перерос в столкновения с израильскими военными.

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам.

Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массовости ракетных обстрелов.

Параллельно происходит втягивание в беспорядки арабского населения в Израиле за пределами населенных пунктов Западного берега реки Иордан, переросшее в наиболее массовое за последние годы уличное противостояние со многими пострадавшими. МАГАВ (пограничная полиция, военизированное подразделение полиции Израиля, – прим. ред.) наводит порядок в городах, но необходимо время.

В материале нашего издания также сообщалось, что одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем.

За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество. "Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине и повлияет ли этот конфликт на нас.





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