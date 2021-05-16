logo
Русский Українська

BTC/USD

49200.48

ETH/USD

3856.03

LTC/USD

317.47

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Экономическая блокада для Палестины
commentss НОВОСТИ Все новости

Экономическая блокада для Палестины

В Израиле планируют прекратить экономическую помощь палестинцам

сегодня, 10:30
Автор:

Данило Матюха

Правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа. Об этом заявил израильский министр обороны Бенни Ганц, сообщает "Интерфакс-Украина".

Экономическая блокада для Палестины

Война в Израиле - фото: Getty Images

По словам военного, ратифицировать такое решение может напрямую Министерство обороны Израиля.

Ганц также заявил, что его страна не хочет продолжать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, но готова задействовать армию и имеет политическую волю для оперативного принятия нужных решений.

Министр обороны Израиля добавил, что напряжение растет также на территории Западного берега реки Иордан, которую контролирует Палестинская национальная администрация. Там многотысячный марш местных жителей перерос в столкновения с израильскими военными.

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам.

Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массовости ракетных обстрелов.

Параллельно происходит втягивание в беспорядки арабского населения в Израиле за пределами населенных пунктов Западного берега реки Иордан, переросшее в наиболее массовое за последние годы уличное противостояние со многими пострадавшими. МАГАВ (пограничная полиция, военизированное подразделение полиции Израиля, – прим. ред.) наводит порядок в городах, но необходимо время.

В материале нашего издания также сообщалось, что одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем.

За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество. "Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине и повлияет ли этот конфликт на нас.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/744252.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ