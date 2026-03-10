"Эпическая ошибка" Трампа: Тегеран высмеял США за военные действия против Ирана

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подверг резкой критике военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их "эпической ошибкой". По его словам, операция, которую в Вашингтоне называют "Эпическая ярость", привела к резкому росту мировых цен на нефть и дестабилизации энергетических рынков.
Аббас Аракчи. Фото из открытых источников
Аббас Аракчи в сообщении в социальной сети X заявил, что благодаря военным действиям США через девять дней после начала операции цены на нефть фактически удвоились.
В отдельном заявлении Аракчи подчеркнул, что предварительные попытки давления Трампа на Иран потерпели неудачу.
Из-за боевых действий на Ближнем Востоке почти остановилось движение танкеров через Ормузский залив. Через этот стратегический маршрут проходит около 40% мирового экспорта нефти. Последствия ощутили и в США. Средняя цена бензина в стране выросла примерно до 3,5 доллара за галлон, что на 17% больше, чем до начала военной операции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что КСИР "предложил" Трампу провести наземную военную операцию США в Иране.
Также "Комментарии" писали, сколько погибло американских солдат в операции против Ирана.