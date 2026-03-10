logo

Главная Новости Мир Ближний Восток "Эпическая ошибка" Трампа: Тегеран высмеял США за военные действия против Ирана
НОВОСТИ

"Эпическая ошибка" Трампа: Тегеран высмеял США за военные действия против Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал военную операцию США "Эпическая ярость".

10 марта 2026, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подверг резкой критике военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их "эпической ошибкой". По его словам, операция, которую в Вашингтоне называют "Эпическая ярость", привела к резкому росту мировых цен на нефть и дестабилизации энергетических рынков.

"Эпическая ошибка" Трампа: Тегеран высмеял США за военные действия против Ирана

Аббас Аракчи. Фото из открытых источников

Аббас Аракчи в сообщении в социальной сети X заявил, что благодаря военным действиям США через девять дней после начала операции цены на нефть фактически удвоились.

"Через 9 дней после начала операции "Эпическая ошибка" цены на нефть удвоились, в то время как все товары стремительно растут. Мы знаем, что США планируют сговор против наших нефтяных и ядерных объектов в надежде сдержать огромный инфляционный шок. Иран полностью готов. И у нас также есть много сюрпризов", — заявил Аракчи.

В отдельном заявлении Аракчи подчеркнул, что предварительные попытки давления Трампа на Иран потерпели неудачу.

"Их первый вариант провалился. Теперь они пробуют другие, но и они терпят неудачу. Я не думаю, что у них есть какой-то реальный план. Мы видим это и в их заявлениях, и в их действиях", — сказал Аракчи.

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке почти остановилось движение танкеров через Ормузский залив. Через этот стратегический маршрут проходит около 40% мирового экспорта нефти. Последствия ощутили и в США. Средняя цена бензина в стране выросла примерно до 3,5 доллара за галлон, что на 17% больше, чем до начала военной операции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что КСИР "предложил" Трампу провести наземную военную операцию США в Иране.

Также "Комментарии" писали, сколько погибло американских солдат в операции против Ирана.



Источник: https://x.com/araghchi/status/2031018477230694621
