КВІР "запропонував" Трампу провести наземну військову опреацію США в Ірані

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про можливість початку наземної військової операції американських сил на території Ірану. У Тегерані заявили, що готові до такого сценарію і саме іранська армія визначатиме, чим завершиться конфлікт у регіоні.

Іран відповів на погрози Трампа. Фото з відкритих джерел

У КВІР відреагували на заяви Трампа про "скоре" закінчення війни проти Ірану. Іранські військові заявили, що лише Тегеран вирішить, коли закінчиться конфлікт.

"Саме ми визначимо кінець війни. Рівняння та майбутній статус регіону тепер у руках наших збройних сил, а американські сили не завершать війну", – йдеться у заяві.

Окремо іранські військові прокоментували слова Трампа про можливе введення американських сухопутних військ.

"Кілька днів тому пролунали повідомлення, що Трамп заговорив про можливість наземного вторгнення. Ми багато років чекали на такий день і готові на всі 100%. Приходьте з будь-якого напрямку. Ми вже зробили для вас труни з наших власних ящиків з-під боєприпасів, у яких і поховаємо вас у цій землі, щоб це стало застереженням для кожного, хто наважиться посягнути на землю Ірану", — сказали у КВІР.

Крім того, КВІР попередив про можливі економічні наслідки ескалації. У Тегерані заявили, що якщо удари США та Ізраїлю по Ірану продовжаться, країна може заблокувати експорт нафти з регіону.

