КВІР "запропонував" Трампу провести наземну військову опреацію США в Ірані

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про можливість початку наземної військової операції американських сил на території Ірану. У Тегерані заявили, що готові до такого сценарію і саме іранська армія визначатиме, чим завершиться конфлікт у регіоні.
Іран відповів на погрози Трампа. Фото з відкритих джерел
У КВІР відреагували на заяви Трампа про "скоре" закінчення війни проти Ірану. Іранські військові заявили, що лише Тегеран вирішить, коли закінчиться конфлікт.
Окремо іранські військові прокоментували слова Трампа про можливе введення американських сухопутних військ.
Крім того, КВІР попередив про можливі економічні наслідки ескалації. У Тегерані заявили, що якщо удари США та Ізраїлю по Ірану продовжаться, країна може заблокувати експорт нафти з регіону.
