logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід КВІР "запропонував" Трампу провести наземну військову опреацію США в Ірані
commentss НОВИНИ Всі новини

КВІР "запропонував" Трампу провести наземну військову опреацію США в Ірані

Корпус вартових Ісламської революції відреагував на заяви Дональда Трампа про можливу наземну операцію США в Ірані.

10 березня 2026, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про можливість початку наземної військової операції американських сил на території Ірану. У Тегерані заявили, що готові до такого сценарію і саме іранська армія визначатиме, чим завершиться конфлікт у регіоні.

КВІР "запропонував" Трампу провести наземну військову опреацію США в Ірані

Іран відповів на погрози Трампа. Фото з відкритих джерел

У КВІР відреагували на заяви Трампа про "скоре" закінчення війни проти Ірану. Іранські військові заявили, що лише Тегеран вирішить, коли закінчиться конфлікт.

"Саме ми визначимо кінець війни. Рівняння та майбутній статус регіону тепер у руках наших збройних сил, а американські сили не завершать війну", – йдеться у заяві.

Окремо іранські військові прокоментували слова Трампа про можливе введення американських сухопутних військ. 

"Кілька днів тому пролунали повідомлення, що Трамп заговорив про можливість наземного вторгнення. Ми багато років чекали на такий день і готові на всі 100%. Приходьте з будь-якого напрямку. Ми вже зробили для вас труни з наших власних ящиків з-під боєприпасів, у яких і поховаємо вас у цій землі, щоб це стало застереженням для кожного, хто наважиться посягнути на землю Ірану", — сказали у КВІР.

Крім того, КВІР попередив про можливі економічні наслідки ескалації. У Тегерані заявили, що якщо удари США та Ізраїлю по Ірану продовжаться, країна може заблокувати експорт нафти з регіону.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Пентагон оприлюднив суму, яку США витратили на атаки проти Ірану.

Також "Коментарі" писали, що Трамп зробив нову заяву про терміни завершення війни в Ірані.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/responding-to-trump-irans-irgc-says-it-will-determine-the-end-of-the-war/
Теги:

Новини

Всі новини