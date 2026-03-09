У США зросли втрати: скільки вже загинуло американських солдатів в операції проти Ірану

Під час американської військової операції проти Ірану кількість загиблих військовослужбовців США зросла до семи. Центральне командування Збройних сил США підтвердило смерть ще одного солдата, який помер від поранень, отриманих під час іранської атаки на американські позиції в Саудівській Аравії.

Американські солдати. Фото з відкритих джерел

Як пише Центральне командування Збройних сил США 7 березня помер ще один американський солдат на війні проти Ірану.

"Минулої ночі військовослужбовець США помер від поранень, отриманих під час перших атак іранського режиму на Близькому Сході. Військовослужбовець був тяжко поранений на місці нападу на американські війська в Королівстві Саудівська Аравія 1 березня", — йдеться в заяві.

У командуванні уточнили, що особу загиблого не розголошуватимуть протягом 24 годин, доки про трагедію офіційно не повідомлять його родину. Також не уточнюється, де саме на території Саудівської Аравії стався напад і скільки військових могли отримати поранення.

Попередні шість американських військовослужбовців загинули внаслідок удару іранського безпілотника по тимчасовому оперативному центру в Кувейті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв із родинами загиблих військових, і вони нібито просили його довести операцію до перемоги. Відповідаючи на питання, чи змусило його прощання із загиблими задуматися про доцільність операції, президент США сказав: "Ні, зовсім ні".

"Батьки були б засмучені, якби я це зробив. Батьки сказали мені, кожен з них: будь ласка, сер, виграйте це для мого сина", — сказав Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран стверджує, що кілька американських військових потрапили в полон. У США відреагували.

Також "Коментарі" писали, що Трамп смертельно пригрозив новому лідеру Ірану.