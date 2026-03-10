"Епічна помилка" Трампа: Тегеран висміяв США за військові дії проти Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі різко розкритикував військові дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши їх "епічною помилкою". За його словами, операція, яку у Вашингтоні називають "Епічна лють", призвела до різкого зростання світових цін на нафту та дестабілізації енергетичних ринків.

Аббас Аракчі. Фото з відкритих джерел

Аббас Аракчі у дописі в соціальній мережі X заявив, що завдяки військовим діям США за дев’ять днів після початку операції ціни на нафту фактично подвоїлися.

"Через 9 днів після початку операції "Епічна помилка" ціни на нафту подвоїлися, тоді як усі товари стрімко зростають. Ми знаємо, що США планують змову проти наших нафтових та ядерних об'єктів у надії стримати величезний інфляційний шок. Іран повністю готовий. І в нас також є багато сюрпризів", — заявив Аракчі.

В окремій заяві Аракчі наголосив, що попередні спроби тиску Трампа на Іран зазнали невдачі.

"Їхній перший варіант провалився. Тепер вони пробують інші, але й вони зазнають невдачі. Я не думаю, що вони мають якийсь реальний план. Ми бачимо це і в їхніх заявах, і в їхніх діях", — сказав Аракчі.

Через бойові дії на Близькому Сході майже зупинився рух танкерів через Ормузьку затоку. Через цей стратегічний маршрут проходить близько 40% світового експорту нафти. Наслідки відчули й у США. Середня ціна бензину в країні зросла приблизно до 3,5 долара за галон, що на 17% більше, ніж до початку військової операції.

