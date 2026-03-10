"Епічна помилка" Трампа: Тегеран висміяв США за військові дії проти Ірану

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі різко розкритикував військові дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши їх "епічною помилкою". За його словами, операція, яку у Вашингтоні називають "Епічна лють", призвела до різкого зростання світових цін на нафту та дестабілізації енергетичних ринків.
Аббас Аракчі. Фото з відкритих джерел
Аббас Аракчі у дописі в соціальній мережі X заявив, що завдяки військовим діям США за дев’ять днів після початку операції ціни на нафту фактично подвоїлися.
В окремій заяві Аракчі наголосив, що попередні спроби тиску Трампа на Іран зазнали невдачі.
Через бойові дії на Близькому Сході майже зупинився рух танкерів через Ормузьку затоку. Через цей стратегічний маршрут проходить близько 40% світового експорту нафти. Наслідки відчули й у США. Середня ціна бензину в країні зросла приблизно до 3,5 долара за галон, що на 17% більше, ніж до початку військової операції.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що КВІР "запропонував" Трампу провести наземну військову операцію США в Ірані.
Також "Коментарі" писали, скільки загинуло американських солдатів в операції проти Ірану.