Головна Новини Світ Близький Схід "Епічна помилка" Трампа: Тегеран висміяв США за військові дії проти Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

"Епічна помилка" Трампа: Тегеран висміяв США за військові дії проти Ірану

Очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі розкритикував військову операцію США "Епічна лють".

10 березня 2026, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі різко розкритикував військові дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши їх "епічною помилкою". За його словами, операція, яку у Вашингтоні називають "Епічна лють", призвела до різкого зростання світових цін на нафту та дестабілізації енергетичних ринків.

"Епічна помилка" Трампа: Тегеран висміяв США за військові дії проти Ірану

Аббас Аракчі. Фото з відкритих джерел

Аббас Аракчі у дописі в соціальній мережі X заявив, що завдяки військовим діям США за дев’ять днів після початку операції ціни на нафту фактично подвоїлися. 

"Через 9 днів після початку операції "Епічна помилка" ціни на нафту подвоїлися, тоді як усі товари стрімко зростають. Ми знаємо, що США планують змову проти наших нафтових та ядерних об'єктів у надії стримати величезний інфляційний шок. Іран повністю готовий. І в нас також є багато сюрпризів", — заявив Аракчі.

В окремій заяві Аракчі наголосив, що попередні спроби тиску Трампа на Іран зазнали невдачі.

"Їхній перший варіант провалився. Тепер вони пробують інші, але й вони зазнають невдачі. Я не думаю, що вони мають якийсь реальний план. Ми бачимо це і в їхніх заявах, і в їхніх діях", — сказав Аракчі.

Через бойові дії на Близькому Сході майже зупинився рух танкерів через Ормузьку затоку. Через цей стратегічний маршрут проходить близько 40% світового експорту нафти. Наслідки відчули й у США. Середня ціна бензину в країні зросла приблизно до 3,5 долара за галон, що на 17% більше, ніж до початку військової операції. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що КВІР "запропонував" Трампу провести наземну військову операцію США в Ірані.

Також "Коментарі" писали, скільки загинуло американських солдатів в операції проти Ірану.



Джерело: https://x.com/araghchi/status/2031018477230694621
