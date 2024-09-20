Эта операция войдет в историю: как долго Израиль готовил "пейджер-джихад" Хезболлы

Израильские спецслужбы готовили операцию по подрыву пейджеров на боевиках "Хезболлы" в Ливане на протяжении минимум 15 лет. Как передает портал "Комментарии", об том пишет издание "ABC News", со ссылкой на источник в американской разведке.

"Пейджер-джихад" Хезболлы

Сообщается, что при планировании атаки были задействованы подставные компании, в которых сотрудники израильской разведки и их активы выступали в качестве прикрытия легальной компании, производившей пейджеры, причем по крайней мере некоторые из тех, кто выполнял эту работу, не знали, на кого они в действительности работают.

По словам источников, в пейджеры были заложены от одной до двух унций (28-56 г) взрывчатки и дистанционный пусковой механизм для приведения в действие взрывного устройства.

Как отмечает источник, ЦРУ не применяет эту тактику, из-за высокого риска того, что пострадают невинные люди.

Читайте также на портале "Комментарии" — израильские военные совершили авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане 19 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке в своем Telegram-канале, отметив, что удары направлены на уничтожение террористического потенциала и инфраструктуры боевиков.

Также издание "Комментарии" сообщало – в соцсетях активно распространяются видеозаписи авиаударов по объектам "Хезболлы" в разных частях Ливана. Раздаются мощные взрывы.

На фоне ударов лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что Израиль нарушил "красные линии", в частности, из-за уничтожения пейджеров, которыми пользовались члены группировки. Как сообщает Press TV, Насралла назвал эти действия объявлением войны.



