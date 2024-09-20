logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Эта операция войдет в историю: как долго Израиль готовил "пейджер-джихад" Хезболлы
commentss НОВОСТИ Все новости

Эта операция войдет в историю: как долго Израиль готовил "пейджер-джихад" Хезболлы

По информации ABC News, Израиль готовил "пейджер-джихад" Хезболлы минимум 15 лет

20 сентября 2024, 14:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Израильские спецслужбы готовили операцию по подрыву пейджеров на боевиках "Хезболлы" в Ливане на протяжении минимум 15 лет. Как передает портал "Комментарии", об том пишет издание "ABC News", со ссылкой на источник в американской разведке.

Эта операция войдет в историю: как долго Израиль готовил "пейджер-джихад" Хезболлы

"Пейджер-джихад" Хезболлы

Сообщается, что при планировании атаки были задействованы подставные компании, в которых сотрудники израильской разведки и их активы выступали в качестве прикрытия легальной компании, производившей пейджеры, причем по крайней мере некоторые из тех, кто выполнял эту работу, не знали, на кого они в действительности работают.

По словам источников, в пейджеры были заложены от одной до двух унций (28-56 г) взрывчатки и дистанционный пусковой механизм для приведения в действие взрывного устройства.

Как отмечает источник, ЦРУ не применяет эту тактику, из-за высокого риска того, что пострадают невинные люди.

Читайте также на портале "Комментарии" — израильские военные совершили авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане 19 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке в своем Telegram-канале, отметив, что удары направлены на уничтожение террористического потенциала и инфраструктуры боевиков.

Также издание "Комментарии" сообщало – в соцсетях активно распространяются видеозаписи авиаударов по объектам "Хезболлы" в разных частях Ливана. Раздаются мощные взрывы.

На фоне ударов лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что Израиль нарушил "красные линии", в частности, из-за уничтожения пейджеров, которыми пользовались члены группировки. Как сообщает Press TV, Насралла назвал эти действия объявлением войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости