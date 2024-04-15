"Это объявление войны": реакция президента Израиля на атаку Ирана

Президент Израиля Ицхак Герцог отреагировал на атаку Ирана по стране. По его словам, запуски беспилотников и ракет со стороны Ирана свидетельствуют об "объявлении войны", в то время как Израиль стремится к миру в регионе.



Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото из открытых источников

Как передает Sky News, Ицхак Герцог прокомментировал недавнюю массированную атаку Ирана на Израиль. Израильский президент обратился к мировым лидерам с призывом "дать понять" режиму в Иране, что такое поведение неприемлемо. Кроме того, Герцог назвал иранский режим "империей зла".

Ицхак Герцог уверяет, что Израиль стремится к миру, тогда как действия Ирана свидетельствуют о желании начать войну на Ближнем Востоке.

"Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны. Последнее, чего Израиль стремится в этом регионе с момента его создания, — это вступить в войну — мы стремимся к миру", — сказал Герцог и добавил, что Израиль будет проявлять воздержание.

По словам президента Израиля, Иран распространяет по всему миру "нестабильность" и "хаос".

Напомним, что 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля более 300 беспилотников и ракет. Это первый случай, когда Иран атакует своего главного врага со своей территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что израильский представитель в ООН Гилад Эрдан призвал прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского. Эрдан повторил слова Зеленского, что звук иранских беспилотников слышен как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, обвинившем действующего президента США Джо Байдена в атаке Ирана на Израиль.