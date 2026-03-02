logo

Это уже серьезно: еще одна страна вступила в войну против Израиля
НОВОСТИ

Это уже серьезно: еще одна страна вступила в войну против Израиля

Ливан вступил в войну против Израиля

2 марта 2026, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана были выпущены ракеты по северным районам Израиля.

Это уже серьезно: еще одна страна вступила в войну против Израиля

Ливан атаковал Израиль. Фото: из открытых источников

По информации израильских военных, запуски ракет с ливанской территории привели к срабатыванию сирен воздушной тревоги в нескольких районах на севере Израиля.

В следующем заявлении командование ЦАХАЛ прояснило, что силы противовоздушной обороны перехватили одну вражескую ракету. Остальные снаряды упали на безлюдной открытой местности, не причинив вреда гражданской инфраструктуре.

Позже Ливанская террористическая группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за этот обстрел.

"Это месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи", – заявила группировка.

"Хезболла" утверждает, что во время атаки они нацелились на объект противоракетной обороны к югу от Хайфы.

В субботу представители этой группировки публично выразили свою полную солидарность с Ираном. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН из-за начала войны Ближнем Востоке. Также Париж готов активизироваться для защиты своих стран-партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х.

Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания согласилась разрешить США использовать британские базы для нанесения ударов по пусковым установкам и складам хранения иранских ракет, а также привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских БПЛА в Персидском заливе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер в обращении в воскресенье.




Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-military-says-projectiles-were-fired-lebanon-2026-03-01/
