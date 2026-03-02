Це вже серйозно: ще одна країна вступила у війну проти Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з території Лівану було випущено ракети по північним районам Ізраїлю.

Ліван атакував Ізраїль. Фото: з відкритих джерел

За інформацією ізраїльських військових, запуски ракет із ліванської території призвели до спрацювання сирен повітряної тривоги у кількох районах на півночі Ізраїлю.

У наступній заяві командування ЦАХАЛ прояснило, що сили протиповітряної оборони перехопили одну ракету ворожу. Інші снаряди впали на безлюдній відкритій місцевості, не завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

Пізніше Ліванське терористичне угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за цей обстріл.

"Це помста за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї", — заявило угруповання.

"Хезболла" стверджує, що під час атаки вони націлилися на об'єкт протиракетної оборони на південь від Хайфи.

У суботу представники цього угрупування публічно висловили свою повну солідарність із Іраном.

