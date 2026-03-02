logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Це вже серйозно: ще одна країна вступила у війну проти Ізраїлю
commentss НОВИНИ Всі новини

Це вже серйозно: ще одна країна вступила у війну проти Ізраїлю

Ліван вступив у війну проти Ізраїлю

2 березня 2026, 07:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з території Лівану було випущено ракети по північним районам Ізраїлю.

Це вже серйозно: ще одна країна вступила у війну проти Ізраїлю

Ліван атакував Ізраїль. Фото: з відкритих джерел

За інформацією ізраїльських військових, запуски ракет із ліванської території призвели до спрацювання сирен повітряної тривоги у кількох районах на півночі Ізраїлю.

У наступній заяві командування ЦАХАЛ прояснило, що сили протиповітряної оборони перехопили одну ракету ворожу. Інші снаряди впали на безлюдній відкритій місцевості, не завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

Пізніше Ліванське терористичне угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за цей обстріл.

"Це помста за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї", — заявило угруповання.

"Хезболла" стверджує, що під час атаки вони націлилися на об'єкт протиракетної оборони на південь від Хайфи.

У суботу представники цього угрупування публічно висловили свою повну солідарність із Іраном.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Великобританія погодилася дозволити США використовувати британські бази для завдання ударів по пускових установках і складах зберігання іранських ракет, а також залучить експертів з України для збивання іранських БПЛА в Перській затоці. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер у зверненні у неділю.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-military-says-projectiles-were-fired-lebanon-2026-03-01/
Теги:

Новини

Всі новини