Фейковая победа Трампа: что сейчас происходит в Ормузском проливе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новость об открытии Ормузского пролива выглядит значительно оптимистичнее, чем есть на самом деле. Иран действительно заявил, что пролив открыт для судоходства, включая американские танкеры, но ключевая деталь состоит в том, что каждое прохождение требует согласования с иранскими военными структурами. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Ормузский пролив. Фото: из открытых источников
Эксперт объяснил, это означает, что речь идет не о возобновлении свободного судоходства, а о контролируемом режиме движения под полным наблюдением Ирана.
Он продолжает, что Иран параллельно сигнализирует, что любое агрессивное поведение будет расценено как угроза и в таком случае последствия будут жесткими и быстрыми. Переговоры с участием Пакистана действительно готовятся, но заявления о стабильном мире во всем регионе остаются политической позицией, а не фактом.
Он советует внимательно наблюдать без особого оптимизма за событиями вокруг залива.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп кичится победой в войне против Ирана. При этом продолжает давить на союзников. Так, США требуют от европейских союзников срочно определиться с конкретными обязательствами по безопасности в Ормузском проливе после завершения боевых действий в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО. Так что произошедшее – победа или скорее поражение Трампа? Как объяснить поведение президента США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.