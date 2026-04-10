Фейковая победа Трампа: что сейчас происходит в Ормузском проливе
Фейковая победа Трампа: что сейчас происходит в Ормузском проливе

Пролив формально не заблокирован, но он и не работает в обычном режиме

10 апреля 2026, 13:39
Кравцев Сергей

Новость об открытии Ормузского пролива выглядит значительно оптимистичнее, чем есть на самом деле. Иран действительно заявил, что пролив открыт для судоходства, включая американские танкеры, но ключевая деталь состоит в том, что каждое прохождение требует согласования с иранскими военными структурами. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Эксперт объяснил, это означает, что речь идет не о возобновлении свободного судоходства, а о контролируемом режиме движения под полным наблюдением Ирана.

"Чувствуете разницу? Фактическая ситуация значительно сложнее, чем в новостях. Как результат, часть судов ожидает разрешений и не рискует заходить в пролив. А крупные компании осторожно оценивают риски и снижают активность в этом направлении", – отметил аналитик.

Он продолжает, что Иран параллельно сигнализирует, что любое агрессивное поведение будет расценено как угроза и в таком случае последствия будут жесткими и быстрыми. Переговоры с участием Пакистана действительно готовятся, но заявления о стабильном мире во всем регионе остаются политической позицией, а не фактом.

"В итоге ситуация выглядит следующим образом. Информационная картинка не отображает реальное состояние. Пролив формально не заблокирован, но он и не работает в обычном режиме. Это контролируемая зона с высоким уровнем риска, где каждое решение имеет военное измерение. Контроль над проливом используется как инструмент давления и переговорной позиции. Риски для судоходства остаются высокими и любое обострение может быстро изменить ситуацию", – отметил эксперт.

Он советует внимательно наблюдать без особого оптимизма за событиями вокруг залива.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп кичится победой в войне против Ирана. При этом продолжает давить на союзников. Так, США требуют от европейских союзников срочно определиться с конкретными обязательствами по безопасности в Ормузском проливе после завершения боевых действий в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО. Так что произошедшее – победа или скорее поражение Трампа? Как объяснить поведение президента США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




