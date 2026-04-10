Фейкова перемога Трампа: що зараз відбувається у Ормузькій протоці

Новина про відкриття Ормузької протоки виглядає значно оптимістичнішою ніж є насправді. Іран дійсно заявив що протока відкрита для судноплавства включно з американськими танкерами, але ключова деталь полягає у тому, що кожне проходження потребує погодження з іранськими військовими структурами. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснив, це означає що мова йде не про відновлення вільного судноплавства, а про контрольований режим руху під повним наглядом Ірану.

"Відчуваєте різницю? Фактична ситуація значно складніша ніж у новинах. Як результат, частина суден очікує дозволів і не ризикує заходити у протоку. А великі компанії обережно оцінюють ризики і знижують активність у цьому напрямку", – зазначив аналітик.

Він продовжує, Іран паралельно сигналізує, що будь-яка агресивна поведінка буде розцінена як загроза і у такому випадку наслідки будуть жорсткими і швидкими. Переговори за участі Пакистану справді готуються, але заяви про стабільний мир у всьому регіоні залишаються політичною позицією, а не фактом.

"У підсумку ситуація виглядає наступним чином. Інформаційна картинка не відображає реального стану. Протока формально не заблокована, але вона і не працює у звичному режимі. Це контрольована зона з високим рівнем ризику де кожне рішення має військовий вимір. Контроль над протокою використовується як інструмент тиску і переговорної позиції. Ризики для судноплавства залишаються високими і будь яке загострення може швидко змінити ситуацію", – зазначив експерт.

Він радить уважно спостерігати без особливого оптимізму за подіями довкола затоки.

