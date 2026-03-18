Французский генерал резко раскритиковал план Трампа по Ирану: "Это как Титаник"

Бывший высокопоставленный офицер НАТО, французский генерал Мишель Яковлефф подверг резкой критике идею президента США Дональда Трампа привлечь европейские страны к поддержке американских военных действий против Ирана. По его мнению, союзники не должны поддерживать операцию, стратегические цели которой остаются нечёткими.

Мишель Яковлефф. Фото из открытых источников

Мишель Яковлефф во время выступления на французском телеканале LCI прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива. Из-за атак иранских беспилотников и ракет, а также обострения напряженности в регионе некоторые танкеры уже сталкиваются с трудностями в страховании во время прохождения этого стратегического маршрута.

Именно поэтому США обратились к союзникам с просьбой поддержать операцию по обеспечению безопасности судоходства. Однако, по словам Яковлеффа, у европейских государств много причин отказаться от такого участия.

"На самом деле у нас есть как минимум пять причин сказать "нет"", — ответил генерал.

Яковлефф подчеркнул, что проблема заключается не только в военных рисках, но прежде всего в отсутствии четкой стратегии. По его мнению, непонятно, каких политических или военных результатов стремится достичь Трамп в войне против Ирана.

Французский генерал также подчеркнул, что если такая миссия все же будет проводиться при участии союзников, она должна проходить под единым командованием НАТО.

"Не может быть так, что американские войска все бомбят направо и налево, а рядом отдельная операция европейцев делает что-то другое. Нет, нет, нет – это одна операция. Это значит, что вы проводите свою операцию под флагом НАТО. Я не уверен, что он это понимает", – указывает генерал.

Кроме того, Яковлефф предостерег от политических рисков. Он предположил, что Трамп может пытаться переложить часть ответственности за конфликт на союзников, вовлекая их в операцию с потенциально серьезными геополитическими последствиями. Яковлефф напомнил принцип, который, как он утверждал, усвоил в военной академии США: не подкрепляйте стратегию, которая с самого начала выглядит так, что терпит неудачу. Вместо того чтобы привлекать больше стран к эскалации конфликта, он считает, что следует искать совсем другое решение.

"Это как покупать дешевые билеты на "Титаник" после того, как он уже столкнулся с айсбергом", — подытожил генерал.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. Тегеран ответил ударами по странам Ближнего Востока, являющимся партнерами американцев. Кроме того, Иран пригрозил заблокировать Ормузский пролив, чем повлек за собой рост цены на нефть.

