Генсек ООН заявил о кризисе человечества и назвал место, ставшее "кладбищем для детей"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на военный конфликт на Ближнем Востоке и назвал ситуацию "кризисом человечества". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс WAFA.

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

Во время выступления перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Антониу Гутерреш заявил, что с каждым часом катастрофа в Секторе Газа требует все больше сил для прекращения огня. По словам генсека, в первую очередь нужно защитить гражданское население.

"Ужас в Газе – это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества", – утверждает Антониу Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН в выступлении отметил, что Сектор Газа превращается в "кладбище для детей" из-за агрессивных действий израильской армии. Гутерреш заявил, что бомбардировка палестинской территории вредит гражданским, ведь бомбы попадают на больницы, религиозные сооружения, приюты и объекты ООН.

"Я глубоко озабочен очевидными нарушениями международного гуманитарного права", — говорит Гутерреш и добавляет, что "ни одна из сторон вооруженного конфликта не стоит выше международного гуманитарного права".

В итоге генсек ООН призвал "выйти из тупика" и прийти в мир через создание двух государств для палестинцев и израильтян.

Напомним, что Израиль сообщил об около 1400 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. Подконтрольное ХАМАС Минздрав Палестины приводит свои цифры о погибших — 10 тыс., среди которых 4 тыс. это дети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль ликвидировал руководителя специальных операций ХАМАС.

Также "Комментарии" писали о призыве израильского чиновника сбросить ядерную бомбу на Сектор Газа.