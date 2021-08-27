Гибель военных в Кабуле: как США будет действовать в Афганистане — эксперт

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Вечканова Елена
Гибель 13 военнослужащих американцев из-за взорвавшейся 26 августа возле аэропорта Кабула бомбы уже названа наиболее тяжелой потерей США в Афганистане за один день в последние десять лет. Происходящее в Афганистане и вокруг него проанализировал для портала "Комментарии" директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин.
Эксперт проанализировал, как дальше будут действовать США в Афганистане. Фото из открытых источников
По его мнению, США окончательно потеряют
интерес к Ближнему Востоку и примыкающему к нему Афганистану. Эксперт
подчеркивает, что Вашингтон больше не будет брать на себя ответственность за
ситуацию в Кабуле. При этом опереться на своих союзников по НАТО —
Великобританию и Турцию — Штатам не удастся из-за противодействия России и
Китая.
Андрей Мишин считает, что президент США Джо
Байден стратегически от этой ситуации только выиграл, что прозвучало на
пресс-конференции.
Комментируя вероятность отмены намеченного на
31 августа визита президента Украины в США на фоне происходящего в
Афганистане, эксперт отметил:
Напомним, ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", как теракты в Афганистане и реакция США могут отразиться на Украине.
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