Гибель военных в Кабуле: как США будет действовать в Афганистане — эксперт

Гибель 13 военнослужащих американцев из-за взорвавшейся 26 августа возле аэропорта Кабула бомбы уже названа наиболее тяжелой потерей США в Афганистане за один день в последние десять лет. Происходящее в Афганистане и вокруг него проанализировал для портала "Комментарии" директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин.

Эксперт проанализировал, как дальше будут действовать США в Афганистане. Фото из открытых источников

"О терроризме в Афганистане после первого сентября можно забыть, если это не будут провокации каких-либо спецслужб основных геополитических игроков. Причем не Пекина и Москвы, которые сегодня являются попечительских советом и основными выгода-получателями от правительства талибов. Не случайно в Кабуле осталось три посольства — Пакистана, РФ и КНР", — отмечает Андрей Мишин.

По его мнению, США окончательно потеряют интерес к Ближнему Востоку и примыкающему к нему Афганистану. Эксперт подчеркивает, что Вашингтон больше не будет брать на себя ответственность за ситуацию в Кабуле. При этом опереться на своих союзников по НАТО — Великобританию и Турцию — Штатам не удастся из-за противодействия России и Китая.

Андрей Мишин считает, что президент США Джо Байден стратегически от этой ситуации только выиграл, что прозвучало на пресс-конференции.

"Договоренности с талибами и решение о выводе войск — дело Трампа. Новый президент только перенес время выхода военных на три месяца, — поясняет Андрей Мишин. — Потери при эвакуации армии от теракта, совершенного "вечным злом" ИГИЛом, а не от талибов как уже бывших противников, репутационного удара по Байдену не нанесут. Это вопрос искусства военных, а не задачи президента. А вот сбалансированная внешняя политика с переформированием военных задач для администрации Джо Байдена станет основой для консолидации американского общества и нового доминирования США в мире".

Комментируя вероятность отмены намеченного на 31 августа визита президента Украины в США на фоне происходящего в Афганистане, эксперт отметил:

"Визит будет, но сокращенный и урезанный. Госдепартамент может даже "запретить" Зеленскому турне по Америке".

Напомним, ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", как теракты в Афганистане и реакция США могут отразиться на Украине.

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