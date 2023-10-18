ХАМАС готов отпустить пленных граждан Израиля – выставил одно условие

В ХАМАС готовы отпустить пленных, которых террористы захватили во время нападения на Израиль. Но на такой шаг боевики готовы пойти только в том случае, если израильская армия прекратит массированные удары по Сектору Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC", ссылаясь двух источников.

ХАМАС заявил о готовности отпустить заложников. Фото: GettyImages

Отмечается, что террористы ХАМАС готовы начать переговоры о том, чтобы отпустить заложников сп3стя час после прекращения обстрелов.

При этом, по словам боевиков, они удерживают не всех захваченных в первый день войны заложников. Некоторые из них якобы находятся под контролем Исламского джихада, а некоторые – у "случайных оппортунистов из Газы".

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Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации, вызванной нападением боевиков ХАМАС на Израиль с предсказуемо жестким ответом последнего в виде ударов по Сектору Газа, остается крайне сложной. США направили к берегам Израиля (своего основного союзника вне НАТО) две тысячи морских пехотинцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) то и дело обменивается ударами с соседними странами – Сирией, Ливаном. При этом, похоже, из-за давления как союзников, так и противников, пока не начала наземную операцию в Секторе Газа. Хоть не исключено, что может начать после визита в Израиль президента США Джо Байдена. Эксперты продолжают специально для издания "Комментарии" анализировать обострение на Ближнем Востоке.



