ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле: большое количество жертв

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Slava Kot
В ночь с пятницы на субботу тысячи человек в возрасте 20-40 лет развлекались на фестивале трансовой музыки, который был посвящен еврейскому празднику сбора урожая Суккот. Именно это место стало одним из первых, атаковавшихся боевиками ХАМАС.
ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле Фото из открытых источников
Согласно сообщениям The Jerusalem Post, на месте проведения фестиваля нашли по меньшей мере 260 тел. Одна из участниц фестиваля Гили Йоскович, спасшаяся после нападения ХАМАС, рассказала BBC о том, что происходило в первые часы атаки террористов.
Женщина спряталась в лесу и легла на землю во избежание пуль. Йоскович рассказывает, что впоследствии террористы открыли фургон и достали из него еще больше оружия.
После трех часов на земле Йоскович услышала иврит с одной стороны, а арабский с других трех сторон. Женщина пошла на эти голоса и смогла спастись.
В настоящее время известно о 1100 погибших в конфликте. В Израиле ХАМАС убил более 700 человек. В Газе сообщают о 400 погибших.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль активировал пункт 40: что это значит.
Также "Комментарии" писали о лидере ХАМАС Мохаммеде Дейфе, войска которого напали на Израиль.
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