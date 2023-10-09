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ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле: большое количество жертв

Одна из первых атак ХАМАС на Израиль произошла на молодежный фестиваль вблизи сектора Газа.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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В ночь с пятницы на субботу тысячи человек в возрасте 20-40 лет развлекались на фестивале трансовой музыки, который был посвящен еврейскому празднику сбора урожая Суккот. Именно это место стало одним из первых, атаковавшихся боевиками ХАМАС.

ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле: большое количество жертв

ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле Фото из открытых источников

Согласно сообщениям The Jerusalem Post, на месте проведения фестиваля нашли по меньшей мере 260 тел. Одна из участниц фестиваля Гили Йоскович, спасшаяся после нападения ХАМАС, рассказала BBC о том, что происходило в первые часы атаки террористов.


"Люди гибли везде, террористы стреляли со всех сторон. Они были везде, у них было автоматическое оружие. Террористы шли с четырех-пяти направлений. У меня стреляли. Я вышла из машины и начала бежать, я увидела место, где много деревьев, и пошла туда", — рассказала Гили Йоскович.

Женщина спряталась в лесу и легла на землю во избежание пуль. Йоскович рассказывает, что впоследствии террористы открыли фургон и достали из него еще больше оружия.

"Я слышала какие-то вертолеты, я была уверена, что армия придет… и нас спасет. Но там никого не было. Только террористы", — говорит женщина.

После трех часов на земле Йоскович услышала иврит с одной стороны, а арабский с других трех сторон. Женщина пошла на эти голоса и смогла спастись.

"Я решила пойти к тем солдатам. Вокруг все еще были террористы, поэтому я шла с поднятыми руками, чтобы они знали, что это я и что я не террорист. Потом кто-то посадил меня в машину. Я была первой, кто оттуда выбрался", – рассказала Гили Йоскович.

В настоящее время известно о 1100 погибших в конфликте. В Израиле ХАМАС убил более 700 человек. В Газе сообщают о 400 погибших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль активировал пункт 40: что это значит.

Также "Комментарии" писали о лидере ХАМАС Мохаммеде Дейфе, войска которого напали на Израиль.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67044787
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