ХАМАС выдвинул ультиматум для Израиля: чем угрожают боевики

Палестинские боевики из террористической группировки ХАМАС заявили, что будут казнить захваченных пленных, если Израиль будет продолжать наносить удары по сектору Газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.

Один из лидеров ХАМАС Абу Обейда. Фото из открытых источников

После масштабной атаки по территории Израиля со стороны ХАМАС, сопровождавшейся расстрелом гражданских и захватом их в плен, израильская армия прибегла к решительным действиям. Израиль зачистил населенные пункты, куда ворвались боевики и параллельно атаковал ракетами здания в секторе Газа. В результате со стороны Израиля погибли около 900 человек, а ХАМАС заявляет о более чем 800 умерших из-за атак ЦАХАЛа.

Один из лидеров ХАМАС Абу Обейда выставил ультиматум для Израиля и заявил, что боевики будут убивать пленных, если сектор Газа и дальше будут атаковать.

"Любой удар по невинным мирным жителям без предупреждения будет с сожалением сопровождаться казнью одного из заложников, находящихся в нашем плену", — заявил Обейда и добавил, что казни будут транслироваться.

Согласно информации издания Times of Israel полученного от высокопоставленного источника в израильском правительстве, Израиль решил продолжать осуществлять атаки по сектору Газа, даже перед возможной угрозой для находящихся в плену израильтян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Израиля сделал заявление о мирных переговорах с ХАМАС во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль пока не собирается вести мирные переговоры, а готовится атаковать сектор Газа.

Также "Комментарии" писали о том, как ХАМАС обманул Израиль в четыре этапа.