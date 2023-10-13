ХАМАС запрещает жителям Газы эвакуироваться на юг

Террористическая группировка ХАМАС сознательно отказывается давать согласие на то, чтобы жителям северной части анклава смогли эвакуироваться на юг в соответствии с рекомендациями Армии обороны Израиля. Такими образом боевики пытаются прикрываться гражданским населением, надеясь, что израильские военные пересмотрят свои планы по наземной операции в секторе Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel" со ссылкой на интервью местного жителя, который говорил на условиях анонимности.

Эвакуация жителей Газы. Фото: из открытых источников

"Когда они находят людей, идущих к своим машинам, они заставляют их вернуться", — говорит житель Газы.

Человек добавляет, что многие жители даже без предупреждений боевиков ХАМАС не собираются эвакуироваться, поскольку считают, что им некуда будет идти на юге анклава. ХАМАС призвал жителей Газы игнорировать приказ Израиля об эвакуации и оставаться в своих домах.

Отметим, израильское руководство не собирается отказываться от своих намерений провести наземную операцию в секторе Газа. Именно поэтому военное командование страны уже предупредили ООН, что все население северной части сектора Газа, которое составляет более 1 миллиона человек, должно в течении 24 часов переехать на юг. В противном случае без жертв среди мирного населения в ходе военной спецоперации обойтись не удастся.

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