"Имею только одно слово": Иран резко ответил США на экстренном заседании Совбеза ООН

Напряжение между Тегераном и Вашингтоном вышло на новый уровень во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Посол Ирана Амир Саид Иравани заявил, что имеет для США "лишь одно слово", призвав американского представителя быть "вежливым".

Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани. Фото из открытых источников

Заседание Совета Безопасности состоялось 28 февраля после массированных ударов США и Израиля по нескольким городам Ирана, в результате которых погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Тегеран совершил ракетные и беспилотные атаки по целям в регионе Ближнего Востока, включая объекты, связанные с американским военным присутствием.

Представитель Ирана в ООН заявил, что публичные заявления США и Израиля о "превентивном ударе" не имеют юридических оснований и являются политически мотивированными. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив открыто задекларировали цель смены режима в Иране.

"У меня есть только одно слово. Я советую представителю Соединенных Штатов быть вежливым. Это будет лучше для вас и страны, которую вы представляли, спасибо", — сказал Иравани.

Также Иравани назвал действия США и Израиля "актом агрессии" и "военным преступлением", что противоречит Уставу ООН.

"Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Израиля открыто взяли на себя ответственность за этот акт агрессии и четко сформулировали изменение режима как своей цели. Это не просто акт агрессии, это военное преступление и преступление против человечности. Ссылки на "превентивную атаку", заявления о непосредственной угрозе или другие необоснованные политические утверждения необоснованны с юридической, моральной и политической точки зрения", — сказал Иравани.

В ответ представитель США Майк Волц обвинил иранский режим в массовых репрессиях против собственных граждан.

Напомним, что атаки США и Израиля 28 февраля произошли после того, как переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по поводу его ядерной программы завершились без достижения соглашения. Трамп ранее угрожал принять меры против Ирана, если они не смогут достичь соглашения, и угрожал дополнительными ударами, если Тегеран будет осуществлять ответные меры.

