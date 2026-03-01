Іран призначив тимчасового верховного лідера після загибелі Хаменеї: хто ним став

Після підтвердженої загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї країна вперше за десятиліття активувала статтю 111 Конституції, що передбачає механізм передачі влади. Згідно з цим положенням, формується тимчасова рада з трьох осіб, яка бере на себе повноваження абсолютного керівництва до обрання постійного наступника.

Після активації 111 статті Конституції Ірану в країні утворилася Ради вартових. До її складу входять троє осіб, а саме президент, голова судової влади та один релігійний юрист. Аятолла Аліреза Арафі був призначений на це вирішальне третє місце, що фактично робить його одним із трьох найвпливовіших людей в Ірані сьогодні та дає йому посаду тимчасового верховного лідера замість Хаменеї.

Разом з президентом Масудом Пезешкіаном та головою судової влади Голамхоссейн Мохсені Еджеї Арафі аятолла Аліреза Арафі тепер формує надзвичайний тріумвірат, який тимчасово керуватиме Ісламською Республікою.

Аятолла Аліреза Арафі

67-річний Арафі – це впливовий клірик, який очолює загальнонаціональну систему ісламських семінарій, а також є членом Асамблеї експертів, яка й обере нового верховного лідера. Він також входить до складу Ради вартових і вважається близьким соратником покійного Хаменеї.

На відміну від багатьох консервативних діячів, Арафі має репутацію освіченого поліглота, володіє англійською та арабською мовами й активно говорить про використання штучного інтелекту для поширення ідеології Ісламської Республіки. Як керівник Міжнародного університету Аль-Мустафи Арафі опікувався експортом релігійної доктрини за кордон.

Як пишуть іранські ЗМІ, його призначення вважають сигналом ідеологічної спадкоємності. Тимчасова рада має забезпечити стабільність держави й керувати воєнними діями проти США та Ізраїлю, поки Асамблея експертів у закритому режимі визначить нового постійного верховного лідера Ірану.

