США підтвердили перші втрати після атаки на Іран: скільки американських солдатів загинуло

Сполучені Штати вперше офіційно повідомили про втрати після початку масштабної операції проти Ірану. За даними Центральне командування США, унаслідок бойових дій загинули троє американських військовослужбовців, ще п’ятеро отримали важкі поранення.

США повідомили про втрати після атаки на Іран. Фото з відкритих джерел

Центральне командування США опублікувало заяву щодо втрат під час бойових дій на Близькому Сході.

"Станом на 9:30 ранку за східним часом, 1 березня, троє військовослужбовців США загинули в бою та п’ятеро отримали важкі поранення в рамках операції "Епічна лють"", — йдеться в повідомленні.

Крім того, кілька інших американських військових зазнали легких осколкових поранень та струсів мозку. Це вперше США підтвердили, що зазнали втрат під час операції проти Ірану за командування Трампа. Раніше, у день операції американське відомство заявляло про відсутність загиблих військових США.

У Пентагоні наголосили, що основні бойові операції тривають, а ситуація залишається нестабільною. У відомстві вказали, що з міркувань безпеки та поваги до родин імена загиблих не розголошуватимуть щонайменше 24 години після інформування найближчих родичів. Обставини загибелі військових поки не уточнюються.

Нагадаємо, що операція "Епічна лють" почалася 28 лютого після спільних ударів США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран здійснив ракетні атаки по Ізраїлю та по цілях у країнах Близького Сходу, де розміщені американські військові бази та об’єкти союзників по НАТО.

