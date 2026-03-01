logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США США підтвердили перші втрати після атаки на Іран: скільки американських солдатів загинуло
commentss НОВИНИ Всі новини

США підтвердили перші втрати після атаки на Іран: скільки американських солдатів загинуло

США підтвердили загибель трьох американських військових та важкі поранення у ще п’ятьох під час операції проти Ірану.

1 березня 2026, 17:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сполучені Штати вперше офіційно повідомили про втрати після початку масштабної операції проти Ірану. За даними Центральне командування США, унаслідок бойових дій загинули троє американських військовослужбовців, ще п’ятеро отримали важкі поранення.

США підтвердили перші втрати після атаки на Іран: скільки американських солдатів загинуло

США повідомили про втрати після атаки на Іран. Фото з відкритих джерел

Центральне командування США опублікувало заяву щодо втрат під час бойових дій на Близькому Сході.

"Станом на 9:30 ранку за східним часом, 1 березня, троє військовослужбовців США загинули в бою та п’ятеро отримали важкі поранення в рамках операції "Епічна лють"", — йдеться в повідомленні.

Крім того, кілька інших американських військових зазнали легких осколкових поранень та струсів мозку. Це вперше США підтвердили, що зазнали втрат під час операції проти Ірану за командування Трампа. Раніше, у день операції американське відомство заявляло про відсутність загиблих військових США.

У Пентагоні наголосили, що основні бойові операції тривають, а ситуація залишається нестабільною. У відомстві вказали, що з міркувань безпеки та поваги до родин імена загиблих не розголошуватимуть щонайменше 24 години після інформування найближчих родичів. Обставини загибелі військових поки не уточнюються.

Нагадаємо, що операція "Епічна лють" почалася 28 лютого після спільних ударів США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран здійснив ракетні атаки по Ізраїлю та по цілях у країнах Близького Сходу, де розміщені американські військові бази та об’єкти союзників по НАТО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що перемога США може бути лише ілюзією. Що не так з ситуацією в Ірані.

Також "Коментарі" писали, що дві країни остаточно переконали Трампа розпочати удари по Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2028120499964805297
Теги:

Новини

Всі новини