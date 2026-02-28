logo

Иран атаковал Израиль ракетами: по всей стране раздаются сирены
НОВОСТИ

Иран атаковал Израиль ракетами: по всей стране раздаются сирены

ПВО работает на перехват, жителей срочно призывают не покидать укрытие до отдельного распоряжения

28 февраля 2026, 10:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иран совершил ракетный обстрел в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже задействованы для перехвата целей, а гражданскому населению рекомендуют немедленно пройти до укрытий. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Иран атаковал Израиль ракетами: по всей стране раздаются сирены

Атака Ирана на Израиль. Фото: из открытых источников

По данным военных, пуски ракет были зафиксированы с территории Ирана. После обнаружения угрозы в ряде районов страны раздались сигналы воздушной тревоги. Воздушные силы Израиля проводят операции по перехвату и при необходимости поражение воздушных целей для нейтрализации опасности.

Командование тыла разослало экстренные уведомления непосредственно на мобильные телефоны жителей в зонах риска. Граждан призывают строго следовать инструкциям безопасности и немедленно переходить в защищенные помещения после получения сигнала тревоги.

В ЦАХАЛ отметили, что оставаться в укрытиях необходимо в отдельное сообщение. Покидать безопасные помещения разрешается только после официальных указаний военных.

В настоящее время оборонные службы продолжают мониторинг ситуации. Военные подчеркивают, что оперативная реакция и дисциплина населения критически важны для минимизации возможных последствий атаки.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Атака произошла спустя несколько минут после того, как Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана. В то же время Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожиданий ответных иранских действий с помощью беспилотников и баллистических ракет.

При этом CNN, ссылаясь на достоверные источники. Ранее сообщалось, что атака израильской армии на Иран, которая началась утром 28 февраля, является совместной операцией США и Израиля.




