Іран атакував Ізраїль ракетами: по всій країні лунають сирени

Іран здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже задіяні для перехоплення цілей, а цивільному населенню рекомендують негайно пройти до укриттів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, пуски ракет були зафіксовані з території Ірану. Після виявлення загрози в низці районів країни пролунали сигнали повітряної тривоги. Повітряні сили Ізраїлю проводять операції з перехоплення та, за необхідності, ураження повітряних цілей для нейтралізації небезпеки.

Командування тилу розіслало екстрені сповіщення безпосередньо на мобільні телефони мешканців у зонах ризику. Громадян закликають суворо дотримуватися інструкцій безпеки та негайно переходити до захищених приміщень після отримання сигналу тривоги.

У ЦАХАЛ наголосили, що залишатися в укриттях необхідно до окремого повідомлення. Покидати безпечні приміщення дозволяється лише після офіційних вказівок військових.

Наразі оборонні служби продовжують моніторинг ситуації. Військові підкреслюють, що оперативна реакція та дисципліна населення є критично важливими для мінімізації можливих наслідків атаки.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Відповідну заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Атака відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану. Водночас Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь за допомогою безпілотників та балістичних ракет.

При цьому CNN, посилаючись на достовірні джерела. Повідомило раніше, що атака ізраїльської армії на Іран, яка розпочалася зранку 28 лютого, є спільною операцією США та Ізраїлю.



