Все ж таки війна: в Ірані лунають сильні вибухи, Тегеран затягнуло чорними димом

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Відповідну заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.
Удар по Ірану. Фото: із відкритих джерел
Атака відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану.
Водночас Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь за допомогою безпілотників та балістичних ракет.
Кац зазначив, що найближчим часом очікується удар у відповідь по Ізраїлю. У країні оголошено надзвичайний стан.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо можливого силового вирішення конфлікту з Іраном. Спілкуючись із пресою на галявині біля Білого дому, американський лідер підкреслив, що Вашингтон поки що не перейшов до фінальної стадії планування атаки.
Президент висловив скептицизм щодо дипломатичного шляху, зауваживши, що поведінка іранської сторони під час діалогу є неприйнятною для США. Головною вимогою Вашингтона залишається повна відмова Тегерана від розробок масового ураження.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у четвер, 26 лютого, головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер доповів президенту США Дональду Трампу про варіанти можливих військових дій проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у публікації видання "Axios".