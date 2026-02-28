Все ж таки війна: в Ірані лунають сильні вибухи, Тегеран затягнуло чорними димом

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Відповідну заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Удар по Ірану. Фото: із відкритих джерел

Атака відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану.

Водночас Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь за допомогою безпілотників та балістичних ракет.

"Держава Ізраїль завдала попереджувального удару по Ірану, щоб усунути погрози щодо Держави Ізраїль", — сказав міністр.

Кац зазначив, що найближчим часом очікується удар у відповідь по Ізраїлю. У країні оголошено надзвичайний стан.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо можливого силового вирішення конфлікту з Іраном. Спілкуючись із пресою на галявині біля Білого дому, американський лідер підкреслив, що Вашингтон поки що не перейшов до фінальної стадії планування атаки.

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення", — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірний удар.

Президент висловив скептицизм щодо дипломатичного шляху, зауваживши, що поведінка іранської сторони під час діалогу є неприйнятною для США. Головною вимогою Вашингтона залишається повна відмова Тегерана від розробок масового ураження.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у четвер, 26 лютого, головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер доповів президенту США Дональду Трампу про варіанти можливих військових дій проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у публікації видання "Axios".



