Стало відомо чи справді атака Ізраїлю на Іран була спільною операцією зі США

Атака ізраїльської армії на Іран, яка розпочалася зранку 28 лютого, є спільною операцією США та Ізраїлю. Про це повідомляє CNN, посилаючись на достовірні джерела.

Трамп та Нетаньяху. Фото: із відкритих джерел

"Удар Ізраїлю по Ірану в суботу вранці був скоординований зі Сполученими Штатами", — повідомило CNN ізраїльське джерело.

При цьому автори матеріалу зауважують, що наразі достеменно неясно – це був односторонній удар Ізраїлю, чи США також брали участь у вранішній атаці.

Інше видання The Times of Israel з посиланням на власні джерела повідомляє, що однією з цілей є іранський президентський комплекс аятоли Алі Хаменеї.

"США брали участь у сьогоднішніх ранкових ударах по Ірану разом з Ізраїлем", — повідомив американський чиновник газеті The Times of Israel.

Окрім того, неназваний американський чиновник заявив Al Jazeera, що авіаудари були спрямовані на демонтаж апарату безпеки Ірану.

“Ми очікуємо, що авіаудари по Ірану будуть широкомасштабними”, — заявив він.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Відповідну заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Атака відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану. Водночас Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь за допомогою безпілотників та балістичних ракет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у четвер, 26 лютого, головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер доповів президенту США Дональду Трампу про варіанти можливих військових дій проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у публікації видання "Axios".



