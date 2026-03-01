Иран атаковал собственный танкер у Ормузского пролива: что произошло

У полуострова Мусандам в Омане Иран атаковал танкер Skylight, который находится под санкциями США и ЕС из-за перевозки иранской нефти. По сообщению Центра морской безопасности Омана, пострадали четверо членов экипажа, еще 16 были эвакуированы. Танкер плыл под флагом Панамы и принадлежит компании Sea Force Inc, управление которой осуществляет Red Sea Ship Management LLC.

У побережья Омана подбит нефтяной танкер. Фото: Reuters

Как пишет Reuters, атака в Ормузском проливе стала первым событием такого рода вблизи Омана после серии ударов Тегерана по региону Персидского залива. Она произошла на фоне эскалации после совместных американско-израильских ударов по Ирану.

Сервис Tankertrackers.com сообщает, что Skylight в большинстве своем использовался для заправки других судов топливом и стоял на якоре возле Мусандама с 22 февраля. В декабре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против Red Sea Ship Management и Skylight, обвинив компании в создании "теневого флота" для транспортировки иранских нефтепродуктов.

Полуостров Мусандам контролирует часть Ормузского пролива, через которую проходит около 20-30% мирового потребления нефти и СПГ. Узкий 33-километровый пролив является критически важным морским маршрутом для экспорта нефти из Саудовской Аравии, Ирака, Катара и ОАЭ, общей мощностью более 20 миллионов баррелей в день. Из-за эскалации некоторые контейнеровозы временно изменили маршрут или остановились, а международные компании рекомендуют своим судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив.

