Перемога США може бути лише ілюзією: що не так з ситуацією в Ірані



















Потенційна перемога США в протистоянні з Іраном може бути радше політичним жестом, ніж стратегічним зламом. Так вважає колишній керівник МЗС України Дмитро Кулеба, який окреслив три можливі сценарії розвитку подій після американських ударів по іранських об'єктах.

Кулеба про три сценарії розвитку подій в Ірані після ударів США. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба на власному YouTube-каналі прокоментував ситуацію з Іраном. За його словами, ключова проблема полягає не лише в ядерній інфраструктурі Тегерана, а в стійкості самої системи влади. Навіть якщо буде ліквідовано верхівку режиму, включно з верховним лідером Алі Хаменеї, це не гарантує внутрішнього вибуху чи краху політичної вертикалі.

Сценарій перший: режим зберігається

За словами Кулеби, найбільш імовірний варіант розвитку ситуації в Ірані – це збереження чинного режиму. Іран може оголосити про "помсту" та стабілізувати ситуацію всередині країни. У такому випадку удари США дадуть лише тимчасовий ефект. Інфраструктуру буде відновлено, а конфлікт заморожено до його нового загострення.

"Всі сторони оголосять про перемогу, але ситуація не зміниться. Ми отримаємо лише перепочинок перед новим спалахом конфлікту через пару років", – зазначив Кулеба.

Дипломат проводить паралель із російсько-українською війною, де припинення вогню без усунення першопричин не означає завершення конфлікту.

Сценарій другий: революція

Інший сценарій за словами Кулеби менш імовірний, але позитивний — повстання і падіння режиму аятол. У цьому випадку війна на Близькому Сході могла б завершитися швидше, хоча Тегеран здатен завдати ударів по цілях в Ізраїлі чи інших країнах регіону. Водночас дипломат застерігає, що наразі немає чітких ознак, що внутрішня ситуація призведе до революції та повалення режиму в Ірані.

Сценарій третій: велика війна

Третій сценарій може бути найнебезпечнішим, коли посилення ескалації призведе до масштабної регіональної війни. Якщо режим Ірану відчує загрозу існуванню, він може "натиснути всі кнопки", втягуючи США та Ізраїль у затяжне протистояння.

"У цей час Іран докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути втягування у війну Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому що невідомо, чи ці країни насправді включаться у війну, чи вони будуть робити вигляд", – додав Кулеба.

Таким чином, навіть заяви Трампа про ослаблення Ірану не означають стратегічної перемоги. Майбутнє регіону залежатиме від того, чи буде змінено саму політичну систему, а не лише зруйновано окремі об’єкти.

