Іран атакував військові бази в одній з країн ЄС: деталі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Іран випустив ракети у напрямку британських військових об’єктів на Кіпрі та в Бахрейні. Інцидент став частиною масштабної ескалації на Близькому Сході після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

Джон Гілі. Фото з відкритих джерел

Джон Гілі розповів, що дві ракети були запущені з території Ірану в напрямку Кіпру, де розташовані британські бази.

"Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази", — сказав Гілі та додав, що сам факт пусків демонструє, наскільки "нерозбірливою є іранська відплата".

Окреме занепокоєння викликала ситуація в Бахрейні. За даними британського оборонного відомства, близько 300 військовослужбовців перебували поблизу місць ударів.

Джон Гілі повторив заклик прем’єр-міністра до Тегерана негайно припинити ракетні атаки та відмовитися від подальшої ескалації. Він також прокоментував загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, зауваживши, що "мало хто буде його оплакувати".

"Коли наші британські літаки вилітають з Катару, вони захищають від будь-яких ракет або дронів, спрямованих на Катар. Коли вони вилітають з Кіпру, вони роблять те саме для Кіпру. Коли наші літаки знаходяться в повітрі і бачать ракети або дрони, спрямовані на інші країни, вони їх збивають", — сказав Гілі про роль Великої Британії в операції на Близькому Сході.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по території Ірану. У відповідь Тегеран здійснив серію ракетних атак по об’єктах у регіоні, а після смерті верховного лідера Ірану Алі Хаменеї пригрозив ще більшою помстою.

