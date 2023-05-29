logo

BTC/USD

27888.45

ETH/USD

1898.39

LTC/USD

91.39

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Иран цинично отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран цинично отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского

МИД Ирана резко ответил на слова президента Украины об участии в войне на стороне России и обвинил Зеленского.

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Иран цинично отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского

Спикер МИД Ирана Насер Канаани. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в своей вечерней видеозаписи обратился к иранскому народу и призвал его не быть частью войны. По его словам, Иран продает России дроны-камикадзе, которые убивают украинский народ. На слова Зеленского отреагировал представитель Ирана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Тегеран цинично ответил на слова президента Украины, обвинил Зеленского в антииранской пропаганде из-за призывов прекратить поставки дронов в Россию и указал, что таким образом украинский лидер пытается получить больше военной помощи от Запада.

"Повторение президентом Украины лживых заявлений против Ирана соответствует антииранской пропаганде и медиа-войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран", — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

В начале войны Иран утверждал, что не предоставляет России свои дроны-камикадзе. После того, как США заявили об использовании иранских беспилотников Россией, Иран изменил свою позицию и указал, что отправил партию дронов в РФ. Однако иранские представители утверждают, что это сделали еще до начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на официальные сообщения Ирана, разведка США утверждает, что между странами происходит тесное сотрудничество, а иранские корабли активнее стали двигаться по Каспийскому морю и выключают датчики, которые могут следить за их местонахождением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что террористическое движение Талибан атаковало Иран и обещает захватить Тегеран за 24 часа.

Также "Комментарии" писали об американской разведке, которая узнала, сколько Россия получила иранских дронов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/iran-says-ukraine-president-drone-criticism-bid-secure-more-western-arms-2023-05-27/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!