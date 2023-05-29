Иран цинично отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского

Спикер МИД Ирана Насер Канаани. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в своей вечерней видеозаписи обратился к иранскому народу и призвал его не быть частью войны. По его словам, Иран продает России дроны-камикадзе, которые убивают украинский народ. На слова Зеленского отреагировал представитель Ирана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

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Тегеран цинично ответил на слова президента Украины, обвинил Зеленского в антииранской пропаганде из-за призывов прекратить поставки дронов в Россию и указал, что таким образом украинский лидер пытается получить больше военной помощи от Запада.

"Повторение президентом Украины лживых заявлений против Ирана соответствует антииранской пропаганде и медиа-войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран", — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

В начале войны Иран утверждал, что не предоставляет России свои дроны-камикадзе. После того, как США заявили об использовании иранских беспилотников Россией, Иран изменил свою позицию и указал, что отправил партию дронов в РФ. Однако иранские представители утверждают, что это сделали еще до начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на официальные сообщения Ирана, разведка США утверждает, что между странами происходит тесное сотрудничество, а иранские корабли активнее стали двигаться по Каспийскому морю и выключают датчики, которые могут следить за их местонахождением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что террористическое движение Талибан атаковало Иран и обещает захватить Тегеран за 24 часа.

Также "Комментарии" писали об американской разведке, которая узнала, сколько Россия получила иранских дронов.