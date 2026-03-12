Иран нанес ракетный удар по итальянским войскам: что известно

Иран нанес ракетный удар по военным объектам в городе Эрбиль на северо-востоке Ирака. Под атаку попала база итальянских военных, что вызвало резкую реакцию властей Италии. Об инциденте сообщили министр иностранных дел Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто.

Иран атаковал базу итальянских военных в Ираке. Фото: decode39

Гвидо Крозетто подтвердил информацию, что иранская ракета попала в район итальянской базы. По словам главы Минобороны Италии, он лично связался с командиром базы полковником Стефано Пиццотти подтвердившим, что итальянские военнослужащие находятся в безопасности.

"Ракета только что попала в нашу базу в Эрбили. Я пока не знаю результатов", — написал Крозетто в соцсети.

Впоследствии итальянские власти уточнили, что все военные во время атаки находились в укрытии. Министр иностранных дел Антонио Таяни в заявлении в социальной сети X подтвердил, что итальянские солдаты не пострадали.

"Я решительно осуждаю нападение на итальянскую базу в Эрбили. Я только разговаривал с послом Италии в Ираке. К счастью, все наши солдаты здоровы и в безопасности в бункере. Выражаю им свою солидарность и благодарность за их ежедневную службу родине", — заявил Таяни.

В Эрбили расположены две итальянские военные базы. Большая из них называется Сингара, которая была создана в 2014 году. Здесь находится около 300 итальянских военных, обучающих бойцов курдских сил пешмерга. Другой объект – это авиабаза Патерна, на которой дислоцируются примерно 60 военнослужащих и несколько вертолетов для транспортировки персонала и грузов по северному Ираку. Пока неизвестно, какую именно военную базу Италии в Ираке атаковал Иран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран нанес ракетный удар по немецким войскам в Иордании.

Также "Комментарии" писали, что президент Ирана назвал Трампу условия окончания войны с США и Израилем.