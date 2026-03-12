Президент Ірану назвав Трампу умови закінчення війни з США та Ізраїлем

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що припинення конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем можливе лише за виконання кількох ключових умов. Серед них лідер країни назвав визнання "законних прав" Ірану, виплату репарацій і надання міжнародних гарантій безпеки, які мають запобігти майбутнім атакам.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото з відкритих джерел
Масуд Пезешкіан розповів, що обговорював ситуацію на Близькому Сході з представниками Росії та Пакистану. За його словами, Тегеран залишається прихильним до миру в регіоні, але готовий до деескалації лише за наявності чітких гарантій.
Тим часом президент США Дональд Трамп, виступаючи перед прихильниками у штаті Кентуккі, заявив, що війна в Ірані фактично завершилася ще на початку військової операції.
Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль здійснили спільні атаки по Тегерану та інших іранських містах. Унаслідок ударів загинули високопоставлені військові командири та цивільні особи, зокрема верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав серії ракетних і безпілотних ударів по цілях, пов’язаних зі США та Ізраїлем на Близькому Сході. Атаки були спрямовані на об’єкти в Ізраїлі, Йорданії, Іраку та країнах Перської затоки, де розміщені американські військові бази.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що племінниця Трампа назвала "справжню причину", чому він почав війну проти Ірану.
Також "Коментарі" писали, що в США звернулися до нового лідера Ірану зі спеціальною пропозицією.