Президент Ірану назвав Трампу умови закінчення війни з США та Ізраїлем

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що припинення конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем можливе лише за виконання кількох ключових умов. Серед них лідер країни назвав визнання "законних прав" Ірану, виплату репарацій і надання міжнародних гарантій безпеки, які мають запобігти майбутнім атакам.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото з відкритих джерел

Масуд Пезешкіан розповів, що обговорював ситуацію на Близькому Сході з представниками Росії та Пакистану. За його словами, Тегеран залишається прихильним до миру в регіоні, але готовий до деескалації лише за наявності чітких гарантій.

"Я підтвердив відданість Ірану миру в регіоні. Єдиний спосіб покласти край цій війні, розпаленій сіоністським режимом і США, — це визнання законних прав Ірану, виплата репарацій та тверді міжнародні гарантії від майбутньої агресії", — написав Пазешкіан в соціальній мережі X.

Тим часом президент США Дональд Трамп, виступаючи перед прихильниками у штаті Кентуккі, заявив, що війна в Ірані фактично завершилася ще на початку військової операції.

"Ми перемогли. Ми перемогли, у першу годину все скінчилося", — сказав Трамп, не надавши конкретних доказів на підтвердження своїх слів.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль здійснили спільні атаки по Тегерану та інших іранських містах. Унаслідок ударів загинули високопоставлені військові командири та цивільні особи, зокрема верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав серії ракетних і безпілотних ударів по цілях, пов’язаних зі США та Ізраїлем на Близькому Сході. Атаки були спрямовані на об’єкти в Ізраїлі, Йорданії, Іраку та країнах Перської затоки, де розміщені американські військові бази.

